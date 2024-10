Hausse de 10,4% des exportations des produits agricoles en 2023

La valeur totale des exportations des produits agricoles en 2023 a connu un accroissement de 10,4%. C’est ce que renseigne le document de la Direction de statistique agricole (DSA) portant exportation des produits agricoles et taux d’autosuffisance dans certains produits en 2023 au Bénin.

La valeur des exportations (tous produits confondus) est évaluée 639,4 milliards de FCFA en 2023 contre 560,1 milliards de FCFA en 2022 et 568,8 milliards de FCFA en 2021. Les exportations des produits agricoles ont une valeur de 466,0 milliards de FCFA en 2023 contre 422,2 milliards de FCFA en 2022 », informe le document de la Direction de Statistique Agricole (DSA).

Depuis les trois dernières années (2021-2023), les exportations au Bénin sont essentiellement le fait des produits agricoles. « La part des exportations des produits agricoles représentent 72,9% de l’ensemble des exportations en 2023. Ces valeurs représentent respectivement 75,4% et 72,0% de la valeur totale des exportations totales du pays en 2022 et 2021 », renseigne la même source.

En dépit de la hausse du volume des exportations des produits agricoles entre 2022 et 2023 des efforts reste à faire pour limiter le volume des importations des produits agricoles. « La balance commerciale agricole reste déficitaire (106,3 Milliards de FCFA) en 2023 même si de façon tendancielle, il est observé une amélioration de la balance commerciale agricole dans le temps (165,0 Milliards de FCFA en 2022) signe d’une réduction des importations au profit des exportations », souligne la Direction de Statistique Agricole.

Au Bénin, la quasi-totalité des exportations provient des exportations végétales. Elles représentent 99,24% de la valeur des exportations totales. Sur une valeur totale des exportations de 466,0 milliards de FCFA, celle des exportations végétales s’évalue à 462,49 milliards de FCFA.

Le coton reste le premier produit qui rapporte le plus de devises au pays (environ 48% de la valeur totale des exportations du pays en 2023).

A.A.A

7 octobre 2024 par ,