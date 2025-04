GIM UEMOA et Verve annoncent l’interconnexion de leurs schémas de paiement

Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et Verve International ont procédé à la signature jeudi 24 avril 2025 à Lagos au Nigéria, à la signature d’un partenariat stratégique visant à connecter leurs infrastructures respectives. Ce partenariat permettra aux porteurs de cartes Verve, d’accéder aux services de retrait sur l’ensemble des guichets automatiques connectés au réseau GIM-UEMOA, couvrant les huit Etats membres de l’Union.

Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA et Verve International se mettent ensemble pour des solutions de paiement accessibles et faciles dans la région Afrique de l’ouest. Les deux institutions ont signé à cet effet, un partenariat stratégique centré selon un communiqué de presse, sur « l’interopérabilité opérationnelle des systèmes de paiement » ; lequel marque « une étape décisive dans la construction d’un espace financier régional intégré, souverain et inclusif ».

L’accord de partenariat entre GIM-UEMOA et Verve dès sa mise en œuvre permettra aux porteurs de cartes Verve, premier réseau domestique nigérian, d’accéder aux services de retrait sur l’ensemble des guichets automatiques connectés au réseau GIM-UEMOA, couvrant les huit Etats membres de l’Union. Ce déploiement selon le communiqué de presse, concrétise « l’ambition partagée » des deux institutions ; celle qui consiste à « étendre le rayonnement de leurs schémas de paiement respectifs à travers l’Afrique, développer un écosystème ouvert en établissant des ponts avec l’ensemble des instruments de paiement existants et créer les conditions d’une fluidité monétaire régionale fondée sur des infrastructures interconnectées pour accompagner l’évolution des usages bancaires sur le continent ».

L’accord de partenariat entre GIM-UEMOA et Verve marque également une étape importante qui repose sur « la solide implantation de Verve dans plus de 21 pays en Afrique et sa croissance continue, en cohérence avec sa stratégie d’expansion panafricaine ». « Grâce à des partenariats avec des plateformes comme Google, Spotify, Netflix, Amazon Prime et Facebook, Verve permet à ses porteurs (détenteurs de cartes) un accès simple aux contenus numériques et aux services, établissant un pont entre fintech, style de vie et innovation », renseigne le communiqué.

La collaboration avec GIM-UEMOA selon Vincent Ogbunude, directeur général de Verve International, est « un grand pas vers l’intégration régionale » permettant les paiements transfrontaliers, ouvrant de nouvelles opportunités et rapprochant la vision « d’une économie africaine unifiée ».

“Ce partenariat stratégique renforce la volonté du GIM-UEMOA d’accroitre le champ d’action de son schéma de paiement en dehors de la zone UEMOA et d’élargir ses horizons en matière d’acceptation. En permettant l’acceptation des cartes Verve dans l’ensemble de la région UEMOA, nous connectons plus de 230 millions de citoyens à un réseau africain élargi, renforçant l’inclusion financier et soutenant la vision d’un marché africain unifié », a déclaré pour sa part, Serges ADINGNI, directeur général adjoint du GIM-UEMOA.

Des représentants institutionnels, des dirigeants de banques du Nigéria, ainsi que des experts du secteur financier et technologique présents à la cérémonie de signature, ont salué l’initiative.

F. A. A.

