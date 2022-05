GDIZ célèbre la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail

Chaque 28 avril 2022, le monde célèbre la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Cette année, le thème choisi est ‘l’instauration d’une culture positive de la sécurité et de la santé, nourrie par la participation et le dialogue socia ».

A la Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ), nous avons développé une forte culture de sécurité et de santé au travail qui repose sur l’inclusion et la participation de toutes les parties à l’amélioration constante de la sécurité et de la santé au travail. Nous collaborons étroitement avec toutes les parties prenantes et de façon proactive afin de définir des plans adaptés, efficaces et durables pour le développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé - Zè.

Durant la pandémie du COVID-19, nous avons mis en place un système solide, respectant toutes les étapes de processus décisionnels en matière de sécurité et de santé au travail (SST), tout en impliquant les travailleurs et les entreprises intervenants dans les travaux de construction. Nous avons organisé des campagnes de vaccination accompagnées de séances de sensibilisation. Pour nous, il est crucial de protéger le milieu de travail, préserver la sécurité et la santé des travailleurs, mais aussi de veiller à la santé des communautés.

Nous avons démarré la construction de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé - Zè en mai 2021 dans le strict respect de la Loi Cadre de l’Environnement en République du Bénin. Nous disposons des équipements et procédures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, y compris le personnel, les sous-traitants et les investisseurs.

Plusieurs infrastructures de proximité ont été développées afin de répondre aux plus strictes normes de sécurité, notamment :

• des entrepôts équipés des meilleurs systèmes de détection et de lutte contre les incendies.

• une caserne de pompiers qui vient garantir une intervention rapide et efficace de secours d’urgence dès le déclenchement des alertes.

• une infirmerie a été mise en place pour gérer les premiers soins médicaux en cas d’urgence.

Au niveau opérationnel, nous avons prévu :

• l’installation d’un système de vidéosurveillance à l’intérieur des entrepôts et sur les routes. Ce système est connecté à une salle de contrôle de sécurité centrale.

• la protection du site, assurée par des sociétés privées de gardiennage.

‘’En ce 28 avril où le monde célèbre la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, nous nous engageons à poursuivre nos efforts dans l’instauration d’une forte culture de sécurité et de santé à tous les niveaux, et à faire de la Glo-Djigbé Industrial Zone, la zone industrielle la plus sûre en matière de sécurité .’’a souligné

Monsieur Létondji BEHETON, Directeur Général de SIPI-BENIN.

