Fitch maintient la note ‘B+’ du Bénin avec perspective stable

L’agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la notation B+ attribuée au Bénin avec perspective stable.

Le Bénin conserve la notation B+ avec perspective stable. La confirmation de la note attribuée par l’agence Fitch au Bénin « témoigne de la résilience affichée par le Bénin en 2022 en dépit de la guerre en Ukraine ». L’agence internationale de notation financière salue « la dynamique de forte croissance qui s’est poursuivie, le niveau d’endettement modéré du Bénin, ainsi que la qualité des réformes et des politiques budgétaires entreprises ».

Selon le communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances « Fitch anticipe une accélération de la croissance à 6,5% en moyenne en 2023 et 2024, soutenue par la performance solide du secteur agricole et les investissements réalisés dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) ». Le développement du complexe industriel de Glo-Djigbé devrait aussi « contribuer à la croissance économique en stimulant la production industrielle ».

« L’augmentation des prix a pu être contenue en 2022 grâce aux subventions introduites par le gouvernement, à la très bonne performance du secteur agricole et aux prix des carburants restés globalement faibles, faisant ressortir l’inflation, à 1,3% en 2022, soit un niveau significativement inférieur à la moyenne de l’UEMOA (7,4%) », informe le ministère de l’Economie et des Finances.

L’agence de notation a également apprécié « la bonne performance réalisée en matière de mobilisation des recettes intérieures ainsi que la stratégie proactive de gestion de la dette du Bénin ». Elle note une « diminution significative de la charge d’intérêts supportée par le Bénin en 2022 grâce aux opérations de reprofilage réalisées par le Bénin ».

Fitch souligne aussi « le support important des institutions multilatérales dont bénéficie le Bénin, permettant l’accès à des financements à des termes très attractifs en dépit de l’environnement global de hausse des taux ». Cette revue intervient après la confirmation de la notation du Bénin par Moody’s. En décembre 2022, l’agence de notation a maintenu la notation de ‘B1 / Stable’.

