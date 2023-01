Émerveillé, Quin GANG veut promouvoir la GDIZ en Chine

En visite au Bénin, le ministre chinois des affaires étrangères a visité samedi 14 janvier 2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). Émerveillé par transformation industrielle amorcée par le Bénin à travers ce projet, Qin GANG dit porter la GDIZ auprès des investisseurs chinois.

Le chef de la diplomatie chinoise a visité samedi 14 janvier 2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè. Quin GANG avait à ses côtés, l’ambassadeur de la Chine près le Bénin. Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI, et son collègue en charge des affaires étrangères étaient également de la partie. L’ambassadeur du Bénin près la Chine, Simon ADOVELANDE faisait également partie de la délégation.

Après la visite marquée entre autres par une séance d’explication avec le directeur général de l’APIEx, la salle maquette, et la visite de site, le ministre chinois des affaires étrangères s’est dit très émerveillé par le projet d’industrialisation du gouvernement béninois. Quin GANG a fait la promesse de promouvoir la GDIZ auprès des investisseurs chinois.

A ce sujet, le ministre d’État en charge de l’économie et des finances a exprimé le souhait du gouvernement béninois. Les entreprises chinoises sont attendues dans cet écosystème industriel, a confié Romuald WADAGNI.

Il est annoncé l’installation d’une entreprise chinoise avec comme projets la fabrication des chaussettes à partir du coton béninois.

Au terme de la première phase d’exploitation de la GDIZ (400 ha), plus de 30 industries intervenant dans plusieurs secteurs sont déjà installées.

