Ecobank Bénin désignée Banque de l’année 2023

Ecobank Bénin, filiale du premier groupe bancaire panafricain, le Groupe Ecobank, a été désignée Banque de l’année 2023 pour la deuxième année consécutive au Bénin lors des prestigieux Trophées de la Banque de l’année 2023 décernés par le magazine The Banker. The Banker est le plus ancien magazine bancaire international.

Lazare NOULEKOU, Directeur Général de Ecobank Bénin, a précisé : “Ce prix est une reconnaissance officielle de la qualité de notre gamme complète de produits, de services et de solutions. Il témoigne de notre capacité à répondre à l’évolution des besoins et des attentes de nos clients des secteurs de la Banque des Particuliers, de la Banque commerciale, et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement au Bénin. Il reflète également l’importance que nous attachons à proposer la meilleure expérience possible à nos clients dans tous les contacts qu’ils ont avec nous, que ce soit en personne, au téléphone, par voie numérique ou par l’intermédiaire de nos agents. Nous continuerons à tirer parti de la technologie pour leur offrir des solutions pratiques, abordables, innovantes et toujours disponibles qui répondent à leurs besoins en constante évolution”.

Le jury des Trophées The Banker a tenu compte de nombreux critères dans son choix, qui visait à récompenser et à promouvoir l’excellence dans le secteur bancaire. Ces critères sont, notamment, la capacité de la banque à produire des rendements, à obtenir un avantage stratégique et à servir ses marchés.

Ecobank Bénin a reçu son prix lors de la cérémonie des Trophées de la Banque de l’année 2023 décernés par The Banker, qui s’est déroulée le 30 novembre 2023 au Sheraton Grand Hotel, Park Lane, à Londres, au Royaume-Uni.

À propos de Ecobank Bénin

Créée en 1989, Ecobank Bénin est soumise aux exigences règlementaires de la Commission Bancaire de l’UEMOA et sous la tutelle du Ministère des Finances du Bénin qui lui a octroyé un agrément bancaire. Son siège social se situe au Cotonou, Rue du Gouverneur Bayol. La Banque compte 22 agences, 62 GAB et plus de 1100 Points Xpress. Elle offre ses services à de nombreux particuliers, écoles, églises, entrepreneurs individuels, PME, entreprises locales, entreprises régionales, ONG, institutions financières, organisations internationales, multinationales, entités du secteur public, gouvernements et organismes publics à travers la Banque des Particuliers, la Banque Commerciale et la Banque de Grande Clientèle et d’Investissement. La Banque est détenue à 78,7% par Ecobank Transnational Incorporated (ETI), le conglomérat financier panafricain dont le siège se situe à Lomé, au Togo, et qui opère dans 35 pays d’Afrique subsaharienne.

