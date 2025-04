Ecobank Bénin affiche des performances en hausse en 2024

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Ecobank Bénin s’est tenue le jeudi 27 mars 2025 à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou. Présidée par Evariste Bonou, président du Conseil d’administration de la Banque, cette session a permis d’examiner et d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes arrêtés au 31 décembre 2024.

Ecobank Bénin enregistre des performances financières en hausse, malgré un contexte économique difficile marqué par une concurrence accrue. Au cours de l’exercice 2024, la filiale béninoise du Groupe bancaire panafricain a réalisé un résultat net bénéficiaire de 15,92 milliards de FCFA contre un résultat positif de 13,55 milliards de FCFA en 2023. Le produit net bancaire a progressé de 10 % atteignant 41,51 milliards de FCFA contre 37,71 milliards de FCFA en 2023.

Selon le rapport de gestion lu par la Secrétaire du Conseil d’Administration Nelly Gambor, Ecobank Bénin a opté pour une gestion proactive et rigoureuse du bilan. Elle a procédé à la diversification du portefeuille de crédit et veillé à la stricte conformité aux exigences réglementaires. Ces actions ont permis d’enregistrer une hausse de 11 % des ressources collectées auprès de la clientèle passant de 541,09 milliards de FCFA en 2023 à 599, 68 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

« Quant aux prêts et avances à la clientèle, ils ont augmenté de 19 %. Les créances en souffrance enregistrent une baisse de 6 % entre décembre 2023 et décembre 2024 », indique le rapport.

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 font ressortir un résultat bénéficiaire de 15 918 242 459 FCFA.

Des actions pour améliorer l’expérience client

Ecobank Bénin a renforcé au cours de l’année 2024 sa présence sur le terrain en déployant sur plusieurs événements des agents de vente directe qui ont activement contribué à l’acquisition de nouveaux clients. « Ce partenariat a joué un rôle clé dans la croissance des transactions digitales notamment à travers une forte progression des transactions sur les canaux USSD et Xpress Cash, ainsi qu’une augmentation significative des volumes de transactions Bank to Wallet et des transactions sur l’application mobile », relève le rapport de gestion du Conseil d’Administration.

L’année 2024 a également été marquée par plusieurs initiatives marketing et le lancement de produits dont entre autres le prêt Xpress en collaboration avec MTN Mobile Money.

Dans l’objectif de répondre aux attentes de sa clientèle, Ecobank Bénin a mis en œuvre plusieurs initiatives en 2024. Elle a procédé à la formation des nouvelles recrues afin de garantir un service conforme au standard de la Banque en matière d’excellence du service à la clientèle ; l’extension de l’émission des cartes Gold et Platinium à d’autres agences pour un accès plus facile aux produits et à la simplification du formulaire d’ouverture de compte pour raccourcir le processus. Sans oublier un accompagnement personnalisé des agences pour détecter et résoudre rapidement les dysfonctionnements.

Des perspectives ambitieuses pour 2025

Pour l’année 2025, Ecobank Bénin envisage de renforcer sa position sur le marché. « Notre banque aborde 2025 avec une ambition renouvelée s’appuyant sur des fondamentaux solides. Le contexte économique en constante évolution l’amène à consolider ses acquis tout en renforçant sa compétitivité », a déclaré le président du Conseil d’administration de la Banque, Evariste Bonou. Il sera question d’accélérer la vente de produits existants à travers l’élargissement de la base clientèle ; de diversifier les sources de revenus et de respecter les normes internes et les dispositions réglementaires. La qualité de services sera aussi améliorée à travers une formation continue du personnel. « Grâce à une gestion rigoureuse et une vision tournée vers l’avenir, Ecobank Bénin est prête à relever les défis de 2025 et à consolider durablement sans rentabilité », a affirmé Evariste Bonou.

Au cours de cette Assemblée Générale Ordinaire, les actionnaires de Ecobank Bénin ont adopté toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration. Ils ont félicité l’équipe dirigeante pour les résultats obtenus en 2024 et ont réaffirmé leur confiance dans la stratégie de développement de la banque. Avec un leadership assuré et une vision tournée vers le développement économique du Bénin, Ecobank Bénin se positionne pour relever les défis de 2025 afin d’assurer une croissance durable.

Akpédjé Ayosso

