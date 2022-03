ENI signe avec le Bénin un accord de bio-raffinage

La société italienne d’hydrocarbures (ENI) annonce avoir signé un accord de coopération avec le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Bénin afin de développer conjointement des initiatives agro-industrielle dans le cadre du bio-raffinage.

Selon les termes de l’accord, les parties évalueront les opportunités potentielles dans le pays dans le domaine de l’agriculture et des matières premières végétales pour développer des cultures oléagineuses pour le système de bioraffinage d’Eni. Plus en détail, l’accord de coopération se concentre sur les cultures à faible ILUC (Indirect Land Use Change) identifiées dans les zones sujettes à la dégradation naturelle et anthropique, valorisant ainsi les terres marginales sans concurrencer la chaîne alimentaire.

L’accord permettra à Eni de contribuer au développement de nouveaux modèles industriels dans le pays, garantissant la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement en matières premières agricoles. Il jouera un rôle clé dans la transition énergétique à la fois pour Eni et pour la République du Bénin, qui en prend la tête dans la région et est déjà un émetteur net de CO2 négatif. De plus, il profitera au marché de l’emploi et au secteur économique en capitalisant sur la compétitivité d’une industrie locale à solide vocation agricole.

L’accord confirme un nouveau domaine d’activité pour Eni dans le pays et fait suite aux 6 accords signés ces derniers mois pour soutenir le processus de décarbonation et promouvoir les initiatives d’économie circulaire dans les pays africains, en tirant parti du rôle que les matières premières agricoles peuvent jouer sur le chemin d’Eni. atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le modèle commercial d’Eni est depuis longtemps orienté vers la création de valeur pour toutes les parties prenantes à long terme, en combinant la durabilité économique, financière et environnementale pour contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies. À cette fin, Eni vise à étendre et à diversifier davantage les sources d’approvisionnement du système de bioraffinage, en tirant parti de son savoir-faire dans le secteur pour promouvoir le développement de projets agricoles et industriels dans les domaines de l’agro-matière première, des bioraffineries et des biocarburants.

