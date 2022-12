Des réformes et projets pour un Port plus concurrentiel

Le Port Autonome de Cotonou se veut être une plateforme logistique innovante, sécurisée et fiable au service des échanges commerciaux. De nombreuses actions dont la modernisation du Port Autonome de Cotonou sont en cours afin de rivaliser avec les ports voisins.

Poumon de l’économie béninoise, le Port Autonome de Cotonou participe à 90% des échanges avec l’étranger, génère plus de 60% du PIB du pays et contribue à 45 % des recettes fiscales. Le port de Cotonou constitue l’un des principaux ports d’entrée dans la région notamment les pays du Burkina Faso, du Niger et du Mali. La gestion du PAC est confiée depuis 2018 au belge Port of Antwerp International (PAI) avec pour entre autres objectifs la modernisation des équipements et installations et le transfert de compétences au personnel local. Il est prévu 12 grands travaux dont deux pour moderniser le port de Cotonou d’ici 2026. Les travaux représentent un montant près de 660 millions d’euros.

« L’État et le port ont avancé un certain nombre de dépenses pour enclencher les transformations. C’est un gros effort. La guerre en Ukraine a rendu l’accès à certains financements envisagés difficile et a entraîné du retard dans le bouclage financier du projet », confie une source à Jeune Afrique. Selon la même source, les accords de financement avec la BAD et un pool bancaire sont à l’étape de finalisation.

Parmi les travaux de modernisation du Port de Cotonou, il y a l’extension du bassin portuaire et rénovation des quais nord et sud, d’un montant de plus de 170 millions d’euros. Ces travaux permettront d’accueillir les grands navires du monde et d’augmenter la capacité d’accueil de conteneur du Port de Cotonou.

La construction d’un nouveau terminal à l’Est du port a démarré il y a six mois. D’une capacité additionnelle de 20ha, il sera dédié aux produits en vrac et conventionnels et permettra d’améliorer l’accès nautique. Les autres projets concernent entre autres la construction du deuxième poste hydrocarbure ; de la zone logistique ; l’aménagement de la zone de service nautique ; la construction du centre des affaires maritimes.

Une augmentation de la croissance allant jusqu’à 10 % par an est envisagée avec des volumes de marchandises annuels estimés à 25 à 30 millions de tonnes par an. Les nombreuses réformes et projets mis en œuvre visent à rendre le Port Autonome de Cotonou public plus concurrentiel aux côtés des voisins de Lomé et de Lagos.

Akpédjé Ayosso

