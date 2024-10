Des milliards mobilisés pour l’agriculture, la formation et l’acces à l’eau

Les 23 et 24 octobre 2024, en marge des Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International qui se tiennent à Washington DC, le Ministre de l’Economie et des Finances, Ministre d’Etat, Romuald WADAGNI, a procédé à la signature de divers accords de financement, pour un montant global de 74,5 milliards de FCFA, avec le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA). Trois secteurs ont été couverts à cette occasion : l’agriculture, la formation professionnelle et technique ainsi que l’accès à l’eau potable.

Avec une contribution de 26 millions de dollars US, soit environ 15,6 milliards de FCFA, le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) s’est engagé pour l’extension du Projet d’Appui au Développement du Maraîchage (PADMAR) à 27 nouvelles communes (Karimama, Malanville, Banikoara, Kandi, Péhunco, Parakou, Tchaourou, N’Dali, Nikki, Pèrèrè, Ouaké, Djougou, Ouèssè, Bantè, Glazoué, Dassa, Aplahoué, Toviklin, Bopa, Houéyogbé, Bohicon, Agbangnizoun, Toffo, Allada, Kpomassè, Sô-Ava et Akpro-Missérété). La mise en œuvre du projet permettra d’accroître, d’une part, les revenus des exploitants maraîchers, et d’autre part, d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.

Grace à l’appui de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), trois (03) lycées techniques professionnels seront réhabilités, construits et équipés à Bohicon, Natitingou et Lokossa, pour montant de 30 milliards de FCFA.

Enfin, le projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable sera déployé dans les villes de Bassila, Allada, Lokossa et Athiémé grâce au concours du Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe (8,9 milliards de FCFA) et la BOAD (20 milliards de FCFA).

La signature de ces accords de financement est intervenue respectivement avec Messieurs Abdulhamid Alkhalifa, Président de Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID), Serge EKUE, Président du Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Ghanem Al Ghunaiman, Directeur Général du Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA).

A travers les secteurs concernés par ces accords, le Gouvernement continue de témoigner de son engagement à placer le bien-être des populations au cœur de sa politique, notamment par le relèvement du niveau du Capital Humain, l’amélioration de la sécurité alimentaire et le renforcement de l’accès aux services sociaux de base.

