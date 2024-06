Des entrepreneurs explorent les opportunités d’affaires Canada-Bénin

Les opportunités d’affaires au Canada et celles au Bénin ont été dévoilées à des entrepreneurs béninois et canadiens, mercredi 19 juin 2024, lors d’une Journée Pays tenue sous forme hybride à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en partenariat avec l’Ambassade du Canada près le Bénin.

Les entreprises du Bénin spécialisées dans l’exportation de produits agricoles (ananas, cajou, miel, mangues séchées, karité, produits artisanaux), les services professionnels, l’informatique, l’éducation, l’agriculture (fertilisants, productivité agricole), et l’élevage sont allées à la découverte des opportunités d’affaires au Canada.

C’est à travers des présentations faites, mercredi 19 juin 2024, aux entrepreneurs en ligne et ceux venus à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). La structure de l’économie canadienne, les secteurs d’opportunités pour les entreprises béninoises, les produits exportables au Canada dans le secteur de l’agroalimentaire ont été mis en lumière.

Les entreprises canadiennes montrent un intérêt particulier pour les secteurs de la technologie, des paiements électroniques, du traitement des eaux, de l’enseignement technique et professionnel. C’est ce qui ressort des présentations de Carla Guillaume, Déléguée commerciale-Afrique de l’Ouest à Affaires Mondiales Canada et de Patrick Ntunga Mico, Gestionnaire de projet-Afrique,TFO Canada.

Les outils de financement et de facilitation des affaires au Canada ont été également présentés aux participants.

La journée Pays Canada-Bénin vise à fournir des informations de marché pour les produits d’exportation du Bénin au Canada, selon S.E. Mme Lee-Anne Hermann, Ambassadrice du Canada près le Bénin. « Elle permettra également aux entreprises canadiennes de mettre en exergue leur savoir-faire et s’informer sur les possibilités de marché au Bénin dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et les énergies », a ajouté l’Ambassadrice du Canada près le Bénin.

S.E. Mme Lee-Anne Hermann a exposé les acquis de la coopération entre le Bénin et la Canada notamment l’Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) entré en vigueur entre les deux pays en mai 2014. Elle a exprimé l’engagement du Canada à œuvrer au renforcement et à la diversification de cette collaboration.

Les opportunités d’affaires dans les domaines de l’énergie, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin ont été présentées aux entreprises canadiennes en ligne.

Ces présentations ont été assurées respectivement par le Directeur général de l’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET), Fructueux Sylvain Aho et Clément Akoudenoudje, Représentant du Ministère de l’énergie et de l’eau du Bénin.

Pour Christiane Tossou, la vice-présidente en charge des régions économiques à la CCI Bénin, la Journée-Pays aidera les entrepreneurs béninois et canadiens à « mieux développer » leurs « activités » tout en nouant des « partenariats gagnant-gagnant ».

Evénement organisé périodiquement, elle vise à « construire ensemble une nation économique forte et résiliente », selon la vice-présidente de la CCI Bénin qui n’a pas manqué de saluer la collaboration entre l’institution consulaire et l’Ambassade du Canada près le Bénin.

Des séances d’échanges et de réseautage entre les entrepreneurs canadiens et béninois ont mis un terme à l’activité.

M. M.

21 juin 2024 par