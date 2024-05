Des agriculteurs émerveillés par les emplois créés à la GDIZ

Les producteurs agricoles des communes de Bohicon, Abomey, Djidja, Agbangnizoun, Covè, Ouinhi, Tori-Bossito et Zogbodomey ont effectué une visite guidée, mercredi 22 mai 2024, à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Impressionnés par les infrastructures en place à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), des producteurs agricoles locaux ont sorti leur smartphone pour des prises de vue. D’autres ont réalisé de courtes vidéos ce mercredi 22 mai 2024. Les quelques unités déjà fonctionnelles émerveillent. Ce n’est pas seulement la transformation qui fascine. « C’est surtout nos jeunes qui sont employés, les Béninois », confie Matthias Agnoun, maire de la commune de Djidja et membre de la délégation de producteurs agricoles.

La Présidente des transformatrices de soja de la commune de Bohicon interroge l’un des guides pour savoir si tous ces jeunes travaillent réellement au sein de la zone. Constance Attagbe ne se fait pas d’illusion, elle reconnait même parmi les travailleurs des enfants venus de sa localité. « Je suis fière de voir les enfants de mon pays travailler ici dans des usines de mon pays. C’est ça qui nous a fait beaucoup plaisir. On ne peut que remercier le Chef de l’Etat d’avoir aidé nos enfants surtout ceux qui sont au chômage ici au Bénin. En tant que transformatrice, je ne peux que sensibiliser les producteurs de bien vouloir produire beaucoup de soja pour que les machines qui sont ici ne s’arrêtent pas si non les enfants aussi vont se retrouver à la maison », a-t-elle commenté.

Pour le président du Cadre de Concertation des Acteurs des Filières de l’Arbori-culture Fruitières (CCAFAF) Pôle 5, les usines de transformation de la GDIZ apportent une valeur ajoutée essentielle à l’économie béninoise. « La plus-value que cela ajoute, c’est dans plusieurs domaines. Premièrement, ça augmente le PIB, ça réduit le chômage, ça augmente le nombre de personnes qui travaillent et ça réduit les devises que nous envoyons à l’extérieur en important des produits finis », a ajouté Paul Houessou.

Plus de 12.000 jeunes travaillent déjà dans la zone, selon les explications du représentant de la SIPI-Bénin aux visiteurs. Cet effectif sera porté à 40.000 lorsque toutes les industries tourneront à plein régime. La zone abrite actuellement 3 unités de textile intégré, 5 unités de transformation de cajou et d’extraction de l’huile à l’usage de l’industrie aéronautique et l’unité de transformation du soja en farine et huile. Toute chose qui ne peut fonctionner que grâce à une synergie entre producteurs et industriels. C’est dans ce cadre que s’inscrit la visite des producteurs agricoles des communes de Bohicon, Abomey, Djidja, Agbangnizoun, Covè, Ouinhi, Tori-Bossito et Zogbodomey à la GDIZ.

Les visites guidées initiées par la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (CNA-BENIN) et la Société d’Investissements et de Promotion Industrielle (SIPI-BÉNIN S.A) ont démarré le 14 mai dernier et se poursuivent à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ).

M. M.

23 mai 2024 par ,