Des acteurs de la microfinance sensibilisés sur l’activité illégale ‘’Adogbè’’

Des acteurs des systèmes financiers décentralisés, des associations de consommateurs et ex-promoteurs ont pris part ce vendredi 02 décembre 2022 à un atelier de sensibilisation sur les activités illégales de collecte d’épargne publique de type Adogbè.

Neuf (09) mois après l’interdiction de l’activité de collecte illégale de l’épargne publique sous la forme de tontine dite « Adogbè », l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) a organisé un atelier de sensibilisation. Selon Abdou Rafiou Bello, directeur général de l’ANSSFD, l’atelier vise à faire l’état des lieux après l’interdiction, sensibiliser les populations sur les risques de résurgence de cette activité en cette veille de fin d’année et enfin mener des réflexions sur la formalisation des acteurs.

De nombreux adhérents de la tontine « Adogbè » ont été victimes de tontiniers indélicats. Ils disparaissent dans la nature avec les dépôts des épargnants. C’est dans ce contexte que le gouvernement béninois pour protéger les populations, a interdit, à travers l’arrêté interministériel n°538 du 04 mars 2022, cette activité de collecte illégale de l’épargne. Une étude menée révèle que l’activité a connu une baisse après la décision d’interdiction. Le montant estimé des dépôts collectés est passé de 8,5 milliards de FCFA en 2021 à 1,5 milliard de FCFA en 2022. La clientèle est passée de 1.717.135 en 2021 à 738.835 en 2022. En dépit de l’interdiction, certains promoteurs d’Adogbè continuent cette activité dans la clandestinité au lieu de se conformer à la réglementation par la formalisation.

Fédérer les acteurs

Procédant à l’ouverture de l’atelier, le représentant du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, a souligné « l’existence d’un besoin croissant des populations pour ce type d’opération qui allie l’octroi d’un service financier au bénéfice d’un bien tangible ». « Le présent atelier entend fédérer tous les acteurs de la microfinance autour de la professionnalisation du métier dans un contexte marqué par l’assainissement de ce secteur », a déclaré Hermann Orou Takou, directeur de cabinet du ministre d’Etat. Il a invité la population à « plus de vigilance et à s’assurer qu’elle ne dépose leur épargne qu’auprès des institutions autorisées par le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances ».

Le président du Patronat des Acteurs d’Aide de Proximité (réunissant les ex-promoteurs de la tontine Adogbè), Tiburce Konto s’est réjoui de la tenue de cet atelier de sensibilisation. « Nous avons besoin essentiellement de la formation. Ce n’est pas que les nôtres sont de mauvaise foi. Beaucoup d’entre nous innovent et apportent un de plus à l’économie béninoise », a-t-il affirmé. Les solutions adoptées par les ex-promoteurs depuis la prise de l’arrêté ont été exposées aux participants. A l’issue de l’atelier, les acteurs font définir un cadre de coopération formelle entre promoteurs, adhérents et SFD.

Akpédjé Ayosso

2 décembre 2022 par