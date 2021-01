Débutant dans le trading ? voici comment commencer

Beaucoup de gens voudraient gagner de l’argent en spéculant sur les cotations des marchés financiers, devenir un trader forex mais peu savent comment commencer à trader et abandonnent avant de même de s’être lancer. Cet article va vous permettre de débuter votre activité de trader indépendant sans grande difficulté en minimisant vos pertes, en assurant vos gains et en calculant vos risques.

Qu’est-ce que le trading ?

Avant toute chose il vous faut savoir ce qu’est le trading. Il s’agit de la vente ou et de l’achat des devises internationales en fonction des fluctuations économiques et sociales de chaque pays émetteurs des devises concernées. Vous tradez ainsi sur des paires de devises sûres ou volatiles selon le marché que vous souhaitez viser.

Comment commencer à trader



Pour savoir comment commencer le trading vous devez télécharger un logiciel de trading en ligne. Plusieurs types de logiciels sont disponibles sur le web, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux ou qui vous semble le plus simple (citons MT4 que pouvez télécharger depuis le site fbs.com qui est entièrement dédié au trading forex, vous pouvez également ouvrir un compte sur ce site ce qui vous donne la possibilité d’être assisté dans vos opérations de trading).

Lorsque vous avez téléchargé votre logiciel vous êtes prêt à commencer à trader sur le Forex. Ce terme, Forex, est la contraction des mots foreign et exchange désignant un marché financier dont les produits à la vente et à l’achat sont uniquement des devises convertibles en fonction des taux de changes variables.

Pour commencer à trader ou ouvrir une ligne de trade connectez-vous à votre logiciel de trading et si vous avez ouvert un compte sur un site de trading en parallèle, comme fbs.com, entrez vos identifiants de connexion (ils sont valables 24h après l’inscription).

En cliquant sur le bouton « new order » une fenêtre apparaît sur votre écran et vous pouvez choisir la paire de devises qui vous intéressent, par exemple EUR/USD ( Euros/Dollars US).

Puis vous choisissez le volume du trade (cela se fait en terme de lots). Si vous voulez acheter des euros avec des dollars vous cliquez sur buy, si vous voulez acheter des dollars avec des euros vous cliquez sur sell. Sachez que vos actions se réfèrent toujours à la première devise de la paire.

Dès que vous avez cliqué vous venez d’effectuer votre trade, ce dernier s’affichera sur le graphique à vous de choisir quel profit vous désirez faire en clôturant la ligne de trade au moment opportun en double cliquant sur le bouton « trade ». Vos gains sont automatiquement portés sur votre compte en ligne !

Comment approfondir vos connaissances du trading ?

Quand vous commencez à trader en ligne il est important pour vous de mieux appréhender le forex et le logiciel de trading qui est votre outil principal. Vous devez ainsi pouvoir comprendre le marché du Forex grâce à des analyses fondamentales (situation économique des pays des devises visées) et des analyses graphiques afin d’assimiler le fonctionnement des cotations des devises pour pouvoir les acheter, les vendre en prenant le moins de risque possible et en étant certain de faire des profits assez conséquents. Il est donc primordial pour vous d’apprendre la gestion des risques encourus avant même de trader à un niveau plus conséquent. Apprenez à tomber avant de vous lancer, vous vous épargnerez beaucoup de chutes inutiles !

En résumé soyez prudent dans votre stratégie de trading en optimisant vos connaissances du forex, en apprenant à gérer les risques et à n’en prendre que s’ils sont calculés. Après cela il ne tient qu’à vous de devenir un excellent trader !

20 janvier 2021 par