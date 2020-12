De nouvelles conditions d’octroi du microcrédit Alafia

En Conseil des ministres, ce mercredi 09 décembre 2020, le gouvernement béninois a revu les conditions de rémunération des services fournis par les opérateurs mobiles ainsi que les incitations accordées aux systèmes financiers décentralisés (SFD) dans le cadre de l’octroi du Microcrédit Alafia. Le but est d’améliorer son efficacité.

Selon le Conseil des ministres, les négociations avec les opérateurs mobiles ont conduit à retenir : le reversement intégral des frais de retrait payés par l’Etat au titre du microcrédit, aux réseaux de fourniture du service mobile money et la prise en charge intégrale par l’Etat des frais de retrait que les opérateurs versent habituellement à leurs réseaux. Il a été également retenu le maintien de la commission de transfert de compte à compte tel que fixé, quel que soit le nombre de remboursements ; et le paiement des frais de gestion des comptes marchands fixés à 0,2%, applicables aux nouvelles ressources injectées dans le système.

Aussi, les SFD partenaires ont-ils exprimé le besoin de renforcer leur personnel et d’assurer leur déplacement de localité en localité, pour prendre en charge efficacement la cible qui n’est pas dans leur portefeuille habituel.

« Cette situation devant entraîner une forte augmentation de leurs charges d’exploitation, il est retenu de réviser le mécanisme de calcul de la bonification, afin de permettre à toutes les institutions de percevoir un revenu complémentaire et d’atténuer leurs charges opérationnelles », précise le Conseil.

Le calcul de cette bonification va porter sur les crédits unitaires remboursés à 100% en lieu et place de l’ensemble des lignes de crédit. « Même si le SFD n’atteint pas un taux de remboursement global de 100% de sa ligne de crédit, il pourra bénéficier de la bonification à chaque fois qu’un client rembourse entièrement le crédit mis à sa disposition », explique le Conseil.

