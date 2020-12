DONGACO et SOBEBRA reçoivent le ministre de l’énergie

Accompagné du Directeur Général de la SBEE, Jacques PARADIS, et du Directeur Général de l’APIEx, Monsieur Laurent GANGBES, le ministre de l’énergie Dona Jean-Claude HOUSSOU a visité la société DONGACO qui a une unité agro-alimentaire dans la zone franche industrielle de Sèmè-Podji et la Société Béninoise de Brasserie (SOBEBRA) à Cotonou. Les installations de la société DONGACO seront raccordées au réseau électrique de la SBEE au plus tard en février 2021, selon les assurances du ministre au responsable de la société.

De nouvelles installations électriques seront également installées dans la zone franche industrielle Sèmè-Podji pour permettre aux entreprises installées et particulièrement à DONGACO, de réduire considérablement les coûts de production afin d’être compétitives sur le marché et créer plus de richesses. Le ministre a félicité la SOBEBRA de ses efforts dans l’utilisation des énergies renouvelables.

La SOBEBRA dispose d’un panneau solaire de 785 m² qui produit 500 Kwh/J. Elle a réduit l’utilisation de groupes électrogènes qui est passé de 30% avant 2016 à 3% en 2017. Ce qui qui a permis à la société de n’utiliser que 97% d’énergie provenant de la SBEE.

