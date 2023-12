D’importantes mesures sociales au Maroc en 2023

L’année 2023 est marquée par d’importants programmes à fort impact social mis en œuvre par sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger et non propriétaires au Maroc peuvent bénéficier d’une aide financière au logement. C’est dans le cadre d’un programme d’accès au logement. Le programme vise à faciliter l’accès au logement pour les classes sociales à faible revenu et la classe moyenne, réduire le déficit en logement et accélérer l’achèvement du programme "Villes Sans Bidonvilles".

Tenant compte de ce que la famille est le socle de la société, le royaume du Maroc sous le leadership de sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en place un programme de soutien aux familles. Environ un million de familles, soit l’équivalent de 3,5 millions de Marocains, répondant au seuil d’éligibilité requis du Registre Social Unifié, bénéficieront de la première tranche de cette aide sociale à partir de ce 28 décembre 2023, selon Aziz Akhannouch, le chef du gouvernement.

L’objectif du programme d’aide sociale est de rehausser le niveau de vie des familles cibles tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration des indicateurs de développement social et humain.

D’importantes réformes ont été engagées dans le but de « sanctuariser » les familles. Le Roi a instruit le chef de gouvernement pour engager le processus de révision du Code de la famille (la Moudawana) en l’adaptant aux valeurs nationales notamment celles de sacralité de la famille.

Un investissement prévisionnel global de 4,4 milliards de dirhams a été mobilisé dans le cadre du développement de la formation professionnelle qui s’inscrit en droite ligne du programme des Cités des Métiers et des Compétences (CMC).

Le programme prévoit prévoit la réalisation de 12 CMC au niveau des différentes régions du Royaume, qui seront des plateformes de formation professionnelle multisectorielles et accueilleront, chaque année, 34.000 stagiaires en formation.

Dans le cadre du programme Cité des Métiers et des Compétences, Sa Majesté le Roi a inauguré en 2023 la Cité des Métiers et des Compétences de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Trois autres (Souss-Massa, de l’Oriental et de Laâyoune-Sakia-El Hamra) accueillent depuis 2022 des jeunes pour la formation. Ces plateformes de formation professionnelle multisectorielles et accueilleront, chaque année, 34.000 stagiaires en formation.

M. M.

