APPEL À CANDIDATURES POUR TRANSFORMER LES VILLES INTERMÉDIAIRES AFRICAINES

Paris, le 15 mars 2024 - Je m’engage pour l’Afrique (JMA) est fier d’annoncer la 2ème édition de la Résidence JMA, véritable fabrique à projets citoyens. Ce programme pédagogique innovant vise à impliquer activement les jeunes dans la transformation des villes intermédiaires africaines. Pendant quatre mois, les participants travailleront aux côtés d’experts, de chercheurs et de personnalités influentes du monde public et privé pour aborder les enjeux, opportunités et transformations au sein de ces villes.

Appel à candidatures ouvert !

L’appel à candidatures est ouvert dès maintenant et jusqu’au 29 mars. Il s’adresse à tous les citoyens d’Europe, d’Afrique et de la Méditerranée, désireux de s’engager pour leur territoire et leur ville. Le programme sélectionnera 30 Résidents âgés de 20 à 35 ans, sur la base d’un dossier de candidature et d’une analyse sur la ville intermédiaire de leur choix.

RDV sur le site de JMA pour candidater

https://www.jmafrique.org/la-residence-edition-2024

Le concept de la Résidence JMA

Depuis trois ans déjà, JMA, incubateur de politiques publiques, œuvre à faire émerger la nouvelle génération de jeunes engagés pour le continent africain. La Résidence JMA, lancée en 2023, s’est révélée être un véritable laboratoire d’échange et de discussion, favorisant un engagement actif et éclairé. En 2024, JMA continue sur sa lancée et ré-ouvre les portes de sa Résidence, se concentrant à nouveau sur les enjeux de transformations des villes intermédiaires africaines.

Les villes intermédiaires africaines, des territoires moteurs de développement stratégique pour le continent

L’Afrique connaît l’un des taux de croissance urbaine le plus rapide au monde - une tendance qui ne se démentira pas d’ici 2050 - or l’essentiel de cette croissance s’opère dans les petites et les moyennes villes qui servent de relais aux capitales et aux grandes métropoles. Ces villes intermédiaires deviennent alors des foyers d’opportunités de développement.

La Résidence JMA 2024 se concentrera sur l’analyse de cas de villes intermédiaires, en collaboration avec les élus locaux et des experts urbains, et mettra l’accent sur les piliers essentiels du développement urbain : l’eau, l’énergie, la santé et l’alimentation tout en tenant compte des enjeux transversaux tels que l’écologie et l’environnement, le financement, les nouvelles technologies et la coopération entre les territoires.

Programme et objectifs

Le but de la Résidence JMA est de permettre aux Résidents d’élaborer leurs projets citoyens, afin de proposer des solutions tangibles pour les usagers des villes africaines et de soumettre leurs recommandations politiques auprès des décideurs publics.

Grâce au soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la rencontre physique de la Résidence 2024 aura lieu à Marseille, capitale de l’innovation euro-africaine, pour un cycle d’Ateliers Citoyens.

Les Résidents y rencontreront des entrepreneurs, investisseurs publics et privés, et collectivités territoriales afin de co-construire des projets citoyens à impact. La Résidence aboutira à une publication à l’automne 2024 sur les métamorphoses des villes intermédiaires africaines.

Rappel du calendrier

• Appel à candidatures : ouvert dès à présent et jusqu’au 29 mars 2024

• Sessions digitales "Comprendre et Débattre" : d’avril à mi-juin 2024

• Sessions digitales "Construire son Projet Citoyen" : de mi-avril à mi-juin 2024

• Rencontre physique à Marseille : 13, 14 et 15 juin 2024

• Publication de l’ouvrage Résidence JMA 2024 : automne 2024

Succès de la Résidence JMA 2023

La première édition de la Résidence JMA a notamment permis de produire « Nouvelles Voies » avec le soutien de personnalités telles que Yawa Kouigan, Ministre de la communication et des médias au Togo, Sarah El Haïry, ancienne Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité en France, Crystal Cordell, Directrice du campus Afrique à Sciences Po, Fanta Berete, Députée, Nicolas Jean, fondateur du cabinet STORK Avocats, Karim Aittalb, directeur général délégué de Geocoton ou encore Phillippe Zaouati, CEO de Mirova...

À propos de Je m’engage pour l’Afrique :

Lancé en janvier 2021, “Je m’engage pour l’Afrique" est le 1er incubateur de politiques publiques citoyens qui œuvre entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe. “Je m’engage pour l’Afrique” accompagne les jeunes à devenir des citoyens entrepreneurs grâce à des programmes de réflexion, de plaidoyer et de formation sur les enjeux cruciaux de l’Afrique et de la Méditerranée (l’environnement, le financement des économies, la citoyenneté, les villes ...).

En chiffres, JMA c’est : +15 000 acteurs engagés pour l’Afrique, + 50 experts, +300 bénéficiaires et un ancrage dans aujourd’hui 7 pays : Bénin, Belgique, Côte d’Ivoire, Cameroun, France, Maroc et Togo

