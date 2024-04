L’ambassade des Etats-Unis entame une série de discussions avec le Niger

L’ambassadrice des États-Unis au Niger, Kathleen FitzGibbon, et le général de division Ken Ekman, directeur de la stratégie, de l’engagement et des programmes du Commandement des États-Unis pour l’Afrique, rencontreront ce vendredi 25 avril 2024, des responsables du Comité national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au Niger. Les discussions s’inscrivent dans la ligne des échanges entamés depuis quelques mois pour « un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger ».

La représentation diplomatique des Etats-Unis au Niger va engager vendredi 25 avril 2024, les discussions avec le CNSP pour le retrait des forces américaines au Niger. Le secrétaire adjoint à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité, Christopher Maier, et le lieutenant-général Dag Anderson, directeur du développement des forces interarmées à l’état-major interarmées, participeront au cours de la semaine du 29 avril 2024, à des réunions de suivi à Niamey afin de coordonner ce processus de retrait dans la transparence et le respect mutuel. Le Département d’État des États-Unis à travers le Bureau du porte-parole, a informé l’opinion publique nationale et internationale par un communiqué jeudi 24 avril 2024. « Les États-Unis sont fiers de la coopération en matière de sécurité et du sacrifice commun des forces américaines et nigériennes, un partenariat qui a contribué efficacement à la stabilité au Niger et dans la région », renseigne le communiqué qui souligne par la suite que dans le cadre des discussions en cours depuis juillet 2023, la partie américaine n’est pas parvenue à un accord avec le CNSP pour poursuivre cette coopération en matière de sécurité d’une manière qui réponde aux besoins et aux préoccupations de chaque partie. « Les États-Unis se félicitent de l’intérêt du CNSP pour le maintien d’une relation bilatérale forte », lit-on par ailleurs dans le communiqué qui informe que le secrétaire d’État adjoint Kurt M. Campbell se rendra à Niamey dans les prochains mois pour discuter de la poursuite de la collaboration dans des domaines d’intérêt commun. La partie américaine a pour finir, réaffirmé son soutien au peuple nigérien dans sa lutte contre le terrorisme, le développement de l’économie du pays et la transition vers un régime démocratique.

