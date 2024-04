Les 20 documents qu’il faut garder à vie

Tout au long de votre vie, les documents administratifs s’accumulent dans vos tiroirs. Si vous prévoyez de faire un grand ménage, faites attention à ne pas jeter ces 20 papiers importants que vous devez garder précieusement jusqu’à la fin de vos jours.

Assurance, banque, logement, famille, impôts... Les papiers administratifs ont vite tendance à s’accumuler par milliers, à la fois dans votre boîte aux lettres et sur votre messagerie électronique. Si bien qu’il est souvent parfois difficile de faire le tri entre les documents dont l’on peut se débarrasser rapidement et ceux qu’il faut absolument garder sous la main. Sur son site officiel, le service public a listé la durée de vie de chacun de vos contrats, relevés et autres actes.

Il s’agit généralement des délais minimaux, durant lesquels vous pouvez exercer un droit comme demander un remboursement, contester une facture ou bénéficier d’un crédit d’impôt. Attention toutefois : il peut également s’agir du lapse de temps durant lequel on peut vous réclamer le paiement d’une amende ou le règlement d’une facture. Certains papiers, eux, sont très précieux et doivent être conservés à vie. Découvrez vingt d’entre eux dans le diaporama ci- dessous.

Numérique ou papier, sous quel format conserver ses papiers importants ?

Vous ne savez pas sous quelle forme conserver vos documents importants ? La règle est simple, comme l’énonce le service public. "Si l’original du document est sous forme papier et vous a été transmis par courrier ou remis en main propre, il est conseillé de le conserver sous forme papier", précise-t-on. Préférez donc conserver vos diplômes, vos actes d’état civil ou encore vos contrats sous le format papier s’ils vous ont été délivrés ainsi.

La règle inverse fonctionne également : "Si l’original du document est numérique et vous a été transmis par courrier électronique ou mis à disposition sur un site internet, il est conseillé de le conserver sous forme numérique", recommande le site gouvernemental. Vous pouvez donc conserver vos factures, vos relevés de compte et vos avis d’imposition dans votre boîte de réception ou dans vos fichiers.

Si vous numérisez un document dont l’original est en papier, la version électronique a valeur de copie. Et inversement !

Source : https://www.planet.fr/societe-papiers-importants-les-20-documents-quil-faut-garder-a-vie.2442691.29336.html??utm_source=list&utm_medium=email&utm_campaign=base-envoi-planet-info&utm_content=3127_20240418

