Le Maroc augmente à 130 les bourses d’études offertes au Bénin

Le Royaume du Maroc a revu à la hausse le quota des bourses d’études accordées annuellement à la République du Bénin.

Le quota des bourses accordées par le Royaume du Maroc au Bénin passe de 100 à 130 places à compter de la rentrée academique 2024-2025.

Les bourses sont réparties à raison de 80 places pour la formation universitaire et 50 pour la formation professionnelle.

Les étudiants béninois désireux de poursuivre leur formation dans les établissements publics marocains d’enseignements, supérieur, technique et professionnel ont encore plus de chance de le faire grâce au quota de bourses marocaines porté à la hausse.

Le nombre de boursiers béninois au Maroc est ainsi en hausse de 30% par rapport à l’année 2023-2024.

26 avril 2024