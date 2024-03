Maurice Azonnankpo entre en fonction au Burkina Faso

Nommé Représentant résident du Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR) au Burkina Faso, le béninois Maurice Azonnankpo a présenté, lundi 25 mars 2024, ses lettres de créance aux autorités Burkinabè.

Le Béninois Maurice Azonnankpo a présenté ses lettres de créance, lundi 25 mars 2024, au ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l’extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré.

Le Représentant résident du Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR) au Burkina Faso peut ainsi exercer pleinement ses fonctions au pays des hommes intègres après sa nomination.

Maurice Azonnankpo est expert en droit international et de la protection des réfugiés et autres personnes en situation de déplacement forcé. Avec près de deux décennies dans l’action humanitaire internationale, il a été administrateur principal régional chargé de protection pour l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) en Afrique de l’Ouest.

Maurice Azonnankpo a déjà servi au Burkina Faso en qualité de Représentant résident adjoint.

