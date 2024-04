Les chefs d’État invités à donner la priorité aux populations

Une coalition de la société civile d’Afrique de l’Ouest exhorte les chefs d’État d’Afrique de l’Ouest à donner la priorité aux personnes lorsqu’ils élaborent des lois et des politiques, en particulier lorsqu’elles visent directement la santé, les droits de l’homme et le bien-être de groupes minoritaires tels que les personnes qui s’identifient comme LGBTQI, les travailleurs du sexe et les personnes qui consomment de la drogue.

La plupart des lois et réglementations de la région créent une atmosphère hostile et inhospitalière empêchant ces groupes minoritaires de mener leurs activités. Le 28 février 2024, le parlement ghanéen a adopté le projet de loi sur les droits sexuels et les valeurs familiales, qui est typiquement l’un d’entre eux. La loi prévoit des sanctions pénales sévères non seulement pour les personnes qui s’identifient à ces communautés, mais aussi pour celles qui organisent leurs actions ou en ont connaissance, mais ne les signalent pas aux autorités compétentes.

Les faits montrent que la criminalisation des groupes minoritaires ne résout pas le problème qu’ils recherchent, mais l’exacerbe. Par conséquent, le consortium demande au parlement ghanéen de reconsidérer la modification des parties de la loi qui sont antagonistes aux activités de ces groupes minoritaires et que le président refuse d’approuver dans son état actuel.

Lors de la deuxième édition des webinaires régionaux de plaidoyer de la coalition, organisés par WADPN et ses partenaires pour promouvoir les droits de l’homme et l’inclusion de ces groupes minoritaires en Afrique de l’Ouest, les participants et les panélistes ont exprimé leur inquiétude quant au rythme croissant auquel les lois punitives ciblant les groupes minoritaires sont promulguées dans la région, décrivant la tendance comme rétrograde. Une tendance qui renforce manifestement la stigmatisation, la discrimination et l’exclusion des groupes minoritaires.

Une évaluation critique et une délibération des lois et politiques existantes dans la région qui affectent directement la vie et les activités des personnes qui s’identifient comme LGBTQI, des travailleurs du sexe et des personnes qui consomment de la drogue ont mis en évidence le fait que les législateurs d’Afrique de l’Ouest, en particulier du Ghana, n’ont pas pris en compte la santé et le bien-être de la communauté LGBTQI dans la formulation du projet de loi sur les droits sexuels humains et les valeurs familiales, ce qui pourrait potentiellement nuire aux générations actuelles et futures de cette communauté.

Malgré les preuves existantes de conditions carcérales surpeuplées et dissuasives dans toute la région, qui n’améliorent pas les conditions de vie des détenus par rapport à la réhabilitation, le parlement ghanéen a adopté un projet de loi qui vise à emprisonner les personnes LGBTQI et celles qui soutiennent les activités liées aux LGBTQI pour trois et cinq ans, respectivement, afin qu’elles subissent les mêmes conséquences. La corrélation entre les consommateurs de drogues, les travailleurs du sexe et les communautés LGBTQI ne peut être négligée.

L’une des panélistes évoque des preuves historiques de la présence de différentes sexualités et identités de genre dans les civilisations africaines. Elle a également déclaré que, même si la société ne considérait pas ces identités comme des normes, les personnes ayant ces identités jouissaient à l’époque d’une visibilité et d’une tolérance importantes dans certaines communautés africaines traditionnelles, contrairement à aujourd’hui, où la plupart d’entre elles sont confrontées à des préjugés et à des discriminations dans presque toutes les régions du continent.

À présent, il s’agit de savoir en quoi la prison contribue à répondre aux besoins de ces personnes, au lieu d’utiliser des approches telles que le soutien psychologique, la sensibilisation à la santé et aux droits sexuels et reproductifs globaux, etc. Bien qu’un pays soit guidé par des lois, une consultation plus large sur le projet de loi n’a pas été prévue, ce qui prouve que les communautés vulnérables ne sont pas incluses dans la prise de décision.

Il ne fait aucun doute que la morale et les valeurs africaines ne tolèrent pas certaines pratiques, mais en dehors des rapports sexuels, qui sont largement évoqués lorsque la question des LGBTQI est mentionnée, les gens n’ont-ils pas le droit de rejoindre toute association ou tout mouvement de leur choix, comme le stipule l’article 21(1)(d) de la constitution ghanéenne de 1992 (amendée) et l’article 20 de la déclaration internationale de l’ONU qui le confirme également ? Dans la mesure où ces lois et déclarations ne spécifient aucun être humain, ce qui équivaut à une discrimination des personnes, ces droits doivent être respectés en conséquence.

Source : West Africa Drug Policy Network - WADPN

