La famine menace près d’un quart de la population de la RDC, rapporte l’ONU

Environ 23,4 millions de personnes en République démocratique du Congo (RDC), soit près d’un quart de la population du pays, sont menacées par la famine. C’est ce qu’a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Les pénuries alimentaires les plus graves ont lieu principalement dans l’est de la RDC, où se déroulent les hostilités entre les forces gouvernementales et de nombreux groupes rebelles. La situation est difficile à Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu. Le PAM affirme que 425 millions de dollars seront nécessaires au cours des six prochains mois pour aider les personnes les plus vulnérables dans l’est de la RDC.

TASS

22 mars 2024 par