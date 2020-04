Coris Bank International ouvre une agence à Porto-Novo

Installée au Bénin depuis quelques années, Coris Bank international poursuit son extension. Dans ce cadre, elle vient d’ouvrir une nouvelle agence à Porto-Novo, plus précisément au quartier Avakpa dans le 3ème arrondissement. Une manière pour la jeune filiale bancaire d’être plus proche de sa clientèle.

Coris Bank International Bénin dispose d’une nouvelle agence à Porto Novo. Située dans le 3ème arrondissement de la ville capitale au quartier Avakpa, cette nouvelle offre toutes les commodités à ses clients à travers un éventail de produits et de services innovants. On peut citer : les opérations de change, les cartes bancaires, SMS Banking, E-Banking, Virements, transferts rapides d’argent, les cautions, les crédits et le compte de dépôt à terme (DAT).

Coris Bank International (CBI) est un groupe bancaire panafricain qui a vu le jour en Janvier 2008. Présent dans 7 pays (Burkina-Faso, Côte d’iVoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo et le Bénin) Coris Bank International est installé dans plus de 50 villes. Elle comptabilise plus de 100 agences et plus de 45 guichets automatiques.

Au Bénin, la Banque ambitionne implanter ses agences sur l’ensemble du territoire national.

