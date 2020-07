Coris Bank International ouvre une agence à Fidjrossè

Coris Bank international poursuit son extension au Bénin avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Cotonou, plus précisément au quartier Fidjrossè dans le 12 eme arrondissement.

Coris Bank International Bénin a ouvert ses portes à Fidjrossè, carrefour Adjaha, non loin de la pharmacie Ste Victoire. La Banque offre à sa clientèle des produits et services innovants dont Coris Premium, Coris Wendya et les produits de la Finance Islamique dont elle est pionnière au Benin.

Banque à vision panafricaine, Coris Bank International (CBI) est implantée au Benin depuis 2016. Engagée à servir et à donner satisfaction à ses clients et partenaires, la Banque a pour objectif de perpétuer son développement sur la satisfaction du client, l’innovation, la proximité et la disponibilité. Coris Bank International, La Banque Autrement.

A.A.A

16 juillet 2020 par