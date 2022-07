Conférence publique sur la Finance Islamique et le WAQF.

En prélude au Conseil de Conformité Interne (CCI), la Direction Générale de Coris Bank International, à travers sa branche finance islamique CBI BARAKA, organise une conférence publique sur la thématique suivante : « la Finance Islamique et le WAQF (en droit musulman, donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d’utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus) ».

Depuis sa création en 2016 au Bénin, Coris Bank International (CBI) ne cesse d’innover en vue de satisfaire sa clientèle. C’est dans ce cadre qu’elle a lancé en Juin 2018, une branche Finance Islamique dénommée « CBI BARAKA ». Elle est la solution alternative de financement qui se veut participative , responsable, sociale et éthique

Les responsables de Coris Bank International Bénin ont jugé important d’organiser la présente conférence à Porto-Novo, la ville capitale, pour un moment d’échanges et de partages sur les grands principes de la Finance Islamique et du WAQF à la population d’une manière générale et sa clientèle plus spécifiquement.

Animée par Dr Abdessattar KHOUILDI, Président du Comité de conformité Interne ce cadre d’échange a pour objectif d’approfondir la compréhension de la finance islamique chez un plus grand nombre de personnes. Pionnière dans la commercialisation des produits conformes aux règles et principes de la loi islamique, Coris Bank International travaille à renforcer cette place en la vulgarisant auprès des populations. Nous sommes particulièrement reconnaissants et fiers de l’adhésion de la population à la finance islamique.

En 04 ans d’existence, CBI Baraka a mis en place des comptes de dépôts WADI’A, des comptes d’investissements MOUDHARABA etWAKALA , CORIS EPARGNE HADJ et des offres de financement à la portée de tous tels que le MOURABAHA financement et , l’IJARA financement.. Plus de 4 000 comptes sont ouverts dans nos livres avec tout autant de clients dénombrés. Avec 02 agences dédiées à Cotonou Cadjehoun et à Nikki et des points de contact dans toutes les autres agences Coris, CBI BARAKA justifie d’une couverture géographique optimale au plan national.

Précisons que la finance islamique est régie par cinq principes fondamentaux dont trois interdictions et deux obligations. Au nombre des interdictions, il y a l’interdiction de l’intérêt dans toute transaction, l’interdiction de financer certains domaines d’activités jugés illicites par la loi islamique (industrie porcine, l’alcool, les mœurs légères…) et l’interdiction de l’aléa majeur. A côté de ces interdictions, se dressent deux obligations que sont : l’obligation de partage des pertes et des profits dans l’activité (une juste répartition des bénéfices et des pertes) et l’obligation d’adosser tout financement à un actif tangible.

La finance islamique finance ainsi l’économie réelle. Elleest certes basée sur la loi et l’éthique islamiques, mais elle reste ouverte à tous. Elle n’est pas seulement destinée aux musulmans mais s’adresse à tout le monde sans distinction aucune.

Elle est la preuve de l’effort d’inclusion financière fait par Coris Bank International pour un mieux-être des populations.

