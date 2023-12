Comment les Américains s’attaquent à la crise climatique

Gouvernement, entreprises, simples citoyens : aux États-Unis, ils s’emploient tous à lutter contre la crise climatique et à défendre l’environnement.

« Les collectivités ne se sont jamais autant mobilisées pour réduire les risques climatiques », a déclaré le président Biden le 14 novembre, en annonçant la publication de la Cinquième évaluation climatique nationale. « Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à agir. »

Fruit des travaux de 300 experts du climat, ce rapport détaille certaines des mesures que prennent les Américains face à la crise climatique, laquelle touche déjà toutes les régions du pays.

De son côté, le Center for Climate and Energy Solutions, situé à Arlington (Virginie), pointe la baisse des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis entre 2005 et 2021, de l’ordre de 17 % selon ses estimations.

Si les émissions ont connu un pic pendant la reprise économique qui a suivi la pandémie de COVID-19, elles ont néanmoins poursuivi leur trajectoire descendante à long terme en 2023.

Les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques ont diminué de 4,5 % au cours des cinq premiers mois de 2023. Les émissions de dioxyde de carbone, le gaz à effet de serre le plus répandu, devraient diminuer de 3 % en 2023.

L’éolien et le solaire ont produit plus d’électricité que le charbon au cours des cinq premiers mois de 2023, ce qui constitue une première. La baisse des émissions coïncide avec la chute des coûts de l’énergie éolienne et du solaire-de 70 % et 90 % respectivement-au cours des 10 dernières années, alors même que la population et l’économie américaines se sont développées.

Voilà qui met les États-Unis en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé par l’Accord de Paris sur le climat, à savoir une économie à zéro émission nette d’ici 2050.

My Administration has released the Fifth National Climate Assessment in our history.



It makes clear that climate change is impacting all regions of our nation – but that communities are taking more action than ever to reduce climate risks.



We have to keep that action going. pic.twitter.com/s14GbkWe1T — President Biden (@POTUS) November 14, 2023

Les consommateurs américains optent également pour des solutions plus durables. En 2022, les propriétaires immobiliers ont acheté 4,3 millions de pompes à chaleur, qui ne produisent pas d’émissions directes. Un chiffre supérieur aux achats de chaudières à gaz, ce qui est une première dans le pays. En outre, au troisième trimestre 2023, les ventes de véhicules électriques ont fait un bond de près de 50 % par rapport à la même période en 2022, ce qui représente 7,9 % des ventes de voitures.

De son côté, le gouvernement américain continue d’investir dans la résilience climatique et la protection de l’environnement. En novembre 2023, le gouvernement Biden a annoncé des investissements à hauteur de 6 milliards de dollars visant à améliorer le réseau électrique du pays, à réduire les risques d’inondation, à soutenir la conservation et à faire progresser la justice environnementale.

Depuis 2021, le gouvernement Biden a garanti la protection de plus de 20 millions d’hectares de terres et d’eaux publiques, évitant ainsi la disparition de certaines espèces ainsi que la déforestation, deux phénomènes qui contribuent au changement climatique. Parmi les terres protégées figure la forêt nationale de Tongass, dans le sud-est de l’Alaska, qui séquestre à elle seule l’équivalent de 8 % du carbone séquestré par toutes les forêts de la partie continentale des États-Unis.

« La conservation des écosystèmes dans leur état naturel est l’action la plus efficace pour lutter contre la dégradation de la nature, les désastres climatiques et les pertes massives et continues d’espèces à l’échelle nationale et mondiale », assure Mark Magaña, fondateur et directeur de l’organisation GreenLatinos, basée à Washington, dans un communiqué de la Maison Blanche.

Source : https://share.america.gov/fr/comment-les-americains-sattaquent-a-la-crise-climatique/?utm_source=cision&utm_medium=referral

