CONVERTISSEZ-VOUS …

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon avec le limogeage -surprise de mon Neveu J.D par son Cousin Patou, beaucoup devront mieux se pénétrer des enseignements bibliques de Saint Luc, chapitre 23 verset 31 à 32 où sur son chemin de Croix, mon divin Cousin Jésus ( oui c’était un cousin à moi ) disait aux femmes de Jérusalem de ne pas chialer pour lui mais pour elles-mêmes et leurs enfants car, des moments viennent où des gens diront que des montagnes de l’ Atakora tombent sur eux et les collines de Dassa ou de Savalou les cachent ; et que si l ‘on fait ça au bois vert des marécages de Djegbadji , qu’adviendra t’il du bois sec et des brindilles qui se ramassent un peu partout dans la paysage ?

Surtout qu’aucun mécréant ne s’avise de me demander d’où je tiens ma bible, ou si l’évangile de Saint Luc a effectivement dit tout ce que j’ai mis là…

Et vous mes Neveux et Nièces qui oubliez que Jésus a fait son premier miracle à Cana ( Zogbodomey) et donc que tout ce qui est dans la Bible est localisable au Benin , vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

11 avril 2024 par