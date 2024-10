Bénin participera à la reconstitution du FAD-17 à hauteur de 2 millions USD

La réunion pour la Revue à mi-parcours du Fonds africain de développement (FAD) s’est ouverte ce mercredi 09 octobre 2024 à Cotonou. Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’économie et des finances, et gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Bénin, a annoncé la contribution de son pays pour la prochaine reconstitution du FAD.

« Je peux annoncer que le Bénin participera à la reconstitution du FAD-17 et fera une contribution de 2 millions de dollars », c’est ce qu’a déclaré le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni ce mercredi 09 octobre 2024, lors de la réunion pour la Revue à mi-parcours du Fonds africain de développement.

Dans ce cadre, le président du Groupe de la Banque africaine de développement et président des Conseils d’administration, Akinwumi Adesina avait requis la participation du Bénin à la prochaine reconstitution, et proposé le président Patrice Talon comme « Champion FAD ». Il a salué les résultats accomplis par le Bénin qui d’après lui, « a connu une croissance et une transformation phénoménales, avec un taux de croissance du PIB de 6,5 % en 2024 et de 6,2 % en 2025 ». « Le portefeuille du Groupe de la Banque africaine de développement au Bénin est passé de 605 millions de dollars en 2021 à 1,1 milliard de dollars en septembre 2024 », a déclaré le président du Groupe de la Banque africaine de développement.

Le FAD est un partenaire privilégié des pays à faible revenu

Le FAD est un partenaire privilégié des pays à faible revenu, a souligné le ministre d’Etat avant de recommander que chaque « pays bénéficiaire fasse preuve de rigueur et de transparence ». L’un des objectifs du Bénin a fait savoir Romuald Wadagni, était de faire en sorte que l’on utilise l’instrument FAD sous forme de garanties, et lever de l’argent de manière à bénéficier des effets de levier ; une démarche couronnée de succès.

Sous ce registre, le président de la Banque a confirmé que la garantie partielle de crédit de 195 millions d’euros du Fonds africain de développement a permis au Bénin de lever 350 millions d’euros dans des conditions très favorables sur les marchés de capitaux. Il n’a pas manqué de saluer les efforts des pays FAD qui font preuve de résilience, « avec un taux de croissance du PIB réel de 3,7 % en 2024, et dont les projections sont de 4,3 % en 2025 ».

A propos du FAD

Le FAD, créé en 1972 et est devenu opérationnel en 1974. Le Fonds, guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, est soutenu par 37 des donateurs (dont la Banque) qui reconstituent le fonds tous les trois ans. Au cours des 50 dernières années, il a joué un rôle central dans la fourniture de ressources et de services de connaissance aux pays africains à faible revenu. Le Fonds est une source de financement importante, et l’impact de ses opérations sur le développement est efficace et démontre un bon rapport qualité-prix, ce qui fait du FAD un partenaire stratégique et de confiance pour ses parties prenantes.

F. A. A.

9 octobre 2024 par ,