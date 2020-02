Bank of Africa offre un produit digital à sa clientèle

Les clients du groupe Bank Of Africa peuvent désormais accéder à leurs comptes et effectuer des virements en toute sécurité sans se déplacer 24h/24 et 7j/7. La direction générale de Bank Of Africa a procédé ce mardi 11 février 2020 à la présentation de son nouveau système d’Internet Banking (Banque par Internet) ‘’BOAweb’’.

La cérémonie officielle de présentation a eu lieu à l’hôtel Golden Tulip le Diplomate à Cotonou en présence du directeur général de BOA Bénin, Sadio Cissé, du Chief Digital Officer Groupe Abderrahman El Andaloussi, du responsable Back Office BOAweb Justine Akohassode ainsi que des clients d’entreprises.

Bank Of Africa offre un nouveau produit digital à sa clientèle. Il s’agit du système d’internet Banking ‘’ BOAweb’’. Selon le directeur général de Bank Of Africa-Bénin, Sadio Cissé, « le digital permet aux entreprises de construire une autre relation avec les banques, plus simple et plus efficace, leur permettant de mieux se concentrer sur leurs affaires ». Le groupe Bank Of Africa (BOA) s’efforce d’innover et d’améliorer de plus en plus ses produits.

D’après le Chief Digital Officer du Groupe, BOAweb est destiné aux entreprises clientes du groupe BOA et permet de pouvoir réaliser les opérations bancaires en simplicité et en sécurité.Aussi, la plateforme évolue-t-elle avec « des nouvelles versions qui permettent d’accéder aux nouveaux services et un certain nombre de fonctionnalités ».

Pour Abderrahman El Andaloussi, « le digital, notion qui peut parfois paraître vague, voire inquiétante, est en fait une opportunité pour que les services bancaires soient plus simples à utiliser par les clients, donc pour que la Banque soit plus efficace ». Expliquant la transformation digitale du Groupe Bank Of Africa, Abderrahman El Andaloussi a souligné que la vision de BOA est d’être la banque digitale panafricaine préférée sur les marchés où elle est présente.

Pour y arriver, le groupe bancaire a défini trois axes principaux : faire de BOA une banque panafricaine, améliorer l’expérience client et atteindre l’excellence opérationnelle pour sa clientèle ».

’’BOAweb’’, simple et sécurisé

Le nouveau produit digital de Bank Of Africa permet au client de suivre en temps réel l’activité de ses comptes et d’effectuer ses opérations bancaires avec un accès sécurisé. Le client peut suivre ses comptes BOA-Bénin 24h/24 et 7j/7 tout en bénéficiant d’une rapidité et d’une simplicité d’utilisation.

BOAweb offre également l’autonomie dans le suivi et la gestion des comptes grâce à l’Intraday ; la dématérialisation des ordres de virements émis sur supports papier ou disquette, la gratuité des virements émis sur les comptes BOA-Bénin ; la réduction des coûts des transactions et le gain de temps et économie financière en évitant les déplacements en agence.

Le nouveau service d’internet Banking de Bank Of Africa, c’est aussi : la sécurisation des opérations grâce au mode d’authentification renforcée ; l’accès au moyen d’un identifiant et d’un code secret personnalisable ; la définition de matrice de signature pour les opérations à signataires multiples et enfin le site web crypté et hautement sécurisé avec l’option d’authentification multi-facteurs.

Le client qui souscrit à BOAweb se connecte grâce à un unique identifiant qui est les derniers chiffres de son numéro de compte.

Justine Akohassodé, responsable Back Office BOAweb, a montré le parcours du client qui s’enrôle, comment utiliser le service BOAweb ainsi que le dispositif d’assistance et de traitement des doléances.

Cette séance a été aussi l’occasion de discuter avec les clients. La direction générale de la banque à travers les échanges a mieux cerné les attentes, les positions et les contraintes de chacun.

La cérémonie de présentation du nouveau service BOAweb intervient dans le cadre de la célébration du 30ème anniversaire de la Bank Of Africa-Bénin.

Encadré

A propos du Groupe Bank Of Africa

Le Groupe Bank Of Africa est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 08 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 08 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France.

Le Groupe Bank Of Africa est majoritairement détenu par BMCE Bank, 3ème banque au Maroc. BMCE Bank apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BANK OF AFRICA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Né il y a 35 ans, le Groupe BOA compte aujourd’hui près de 6 000 collaborateurs, présente au 31 décembre 2018, un total de bilan consolidé de 7,7 milliards d’euros et enregistre à cette date un bénéfice net consolidé de 132,8 millions d’euros, dont 82,6 millions d’euros part du Groupe.

Akpédjé AYOSSO

Quelques images

13 février 2020 par