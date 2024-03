BOA Bénin et MTN MoMo lancent le service Push & Pull

Les clients ont désormais la possibilité de faire des transferts d’argent entre leur compte Bank of Africa (BOA) et MTN Mobile Money (MTN MoMo). Ce service dénommé ‘’Bank to Wallet’’ ou ‘’MoMo Express’’ (Push & Pull) a été lancé jeudi 28 mars 2024, au siège de la BOA à Cotonou, en présence des responsables des deux institutions.

Bank of Africa met à la disposition de ses clients en partenariat avec MTN Mobile Money, une solution pratique. Il s’agit du service Push & Pull qui permet au client de transférer de l’argent du compte bancaire BOA vers le compte MTN MoMo et vice versa. Selon le directeur général de BOA Bénin, le lancement du service ‘’Bank to Wallet’’ constitue une étape importante dans la digitalisation de l’offre de services de la banque. « Nous avons 40 ans, nous évoluons, et nous nous adaptons. On est en train de rajeunir notre offre de produits et services », a affirmé Abdel Mumin Zampalegre. Le service, poursuit-il, permet non seulement au client d’avoir accès à son compte bancaire à tout moment mais aussi de sécuriser son argent. Simple et rapide, Bank Wallet facilite la vie aux clients et leur permet de gagner du temps dans leurs opérations bancaires. Abdel Mumin Zampalegre n’a pas manqué de remercier les clients qui font confiance à la BOA Bénin depuis des années.

Dans son allocution, le directeur général MTN Mobile Money SA s’est réjoui du partenariat avec BOA Bénin. « Notre ambition à MTN Mobile Money, c’est de nous assurer que chaque Béninois puisse avoir accès aux services financiers mobiles. On essaie vraiment de compléter tous vos efforts dans le secteur bancaire notamment en termes d’inclusion financière. (…) Nous sommes heureux de nous associer à BOA Bénin pour offrir ce service à nos clients », a déclaré Serge Soglo. Le partenariat entre BOA Bénin et MTN MoMo SA, annonce-t-il, va se poursuivre avec la mise en œuvre de plusieurs autres projets pour le bonheur des clients.

Les directeurs généraux ont félicité toutes les équipes qui ont œuvré pour le lancement du service ‘’Bank to Wallet’’. Ils invitent les clients à adopter ce service disponible 24h/24.

Comment y souscrire ?

Tout client de la BOA Bénin ayant un portefeuille MTN MoMo peut accéder au service MoMo Express. Il suffit de se rendre dans une agence BOA pour souscrire au service. Selon Tandji Igue, responsable Bank Tech à MTN Mobile Money SA, une fois le service activé, le client compose le code *880# puis sélectionne 7 (services bancaires) et 5 (BOA). Le client peut non seulement faire ses transactions mais aussi consulter son solde bancaire et voir les dernières transactions. Le service est également disponible via l’application mobile MyBOA et même sur BOAweb (ordinateurs et tablettes). Depuis MyBOA, le client peut transférer de l’argent vers n’importe quel numéro MoMo sans souscription. Dans les prochaines semaines, le client pourra, où qu’il soit sur le territoire béninois, lier son numéro MTN MoMo à son compte BOA sans se déplacer dans une agence.

Akpédjé Ayosso

