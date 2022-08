BIIC renforce sa coopération avec FAGACE

Les cadres de la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC) du Bénin, et du Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) ont tenu dans l’après-midi du lundi 08 août 2022, une réunion conjointe afin d’échanger sur des questions relatives au renforcement de leur coopération.

Au siège du FAGACE à Cotonou, les directeurs généraux de la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC) du Bénin, et le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) ont présidé une réunion conjointe. Elle a été l’occasion pour les deux institutions de présenter leurs mécanismes d’intervention pour une meilleure prise en charge des projets à accompagner dans le cadre du partenariat en cours.

LA BIIC est issue de la fusion de l’ex BIBE et de l’EX BAIC. Créée le 17 Juin 2020, elle offre de services aux grandes entreprises, PME, PMI, institutions et particuliers. Son ambition est d’être un acteur majeur dans le financement des projets nationaux d’infrastructure, de l’agriculture, de l’industrie et des services ; de servir de réel catalyseur des investissements privés au Bénin et de devenir un acteur de premier plan dans l’accompagnement des PME/PMI.

Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. C’est l’une des institutions pionnières dans le domaine de la garantie.

Le FAGACE participe au développement économique et social de ses Etats membres en facilitant leur accès au financement.

