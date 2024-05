Au terme d’une visite à la GDIZ, les producteurs agricoles s’engagent

Des producteurs agricoles, des leaders d’opinion, et des élus communaux de Bantè, de Savalou et de Dassa dans le département des Collines, ont visité mercredi 15 mai 2024, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Emerveillés au terme de la visite dans les unités de transformation, ils se sont engagés à travailler avec la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de la promotion de la zone économique spéciale.

La SIPI-BENIN en collaboration avec la Chambre nationale d’agriculture du Bénin (CNAB) organise depuis mardi 14 mai 2024, des visites guidées au profit des producteurs agricoles, des leaders d’opinion, et des élus communaux des 77 communes à la GDIZ. Mercredi 15 mai 2024, ces trois catégories d’acteurs des communes de Savalou, de Bantè et de Dassa, ont visité le hub industriel béninois. Emerveillés par la taille des unités de transformation, ils se sont engagés à travailler avec la SIPI-BENIN.

« A notre arrivée, on a visité plusieurs endroits. On a visité les unités de transformation de cajou, de soja, de coton. […] En dehors de ces endroits, on nous a encore montré d’autres usines qui sont en train d’être installées », c’est ce qu’a laissé entendre Marguerite MAFFON, transformatrice de soja à Savalou. « Dans l’usine de coton, nous avons été émerveillés par la manière dont notre coton est transformé. La serviette qu’on nous a présentée, est de très bonne qualité », a-t-elle ajouté évoquant les opérations de transformation de soja, notamment l’extraction de l’huile, la provende et de tourteau de soja. Pour la transformatrice de soja, la GDIZ est un bon projet que le gouvernement a mis en place et qui pourra résoudre un tant soit peu, le problème de chômage des jeunes diplômés.

Des appels à produire pour alimenter les usines de la zone

Pour Alexandre DOKOU, directeur de la radio Cité de Savalou, « c’est de l’investissement lourd ce qui est fait à Glo-Djigbé ». Le projet GDIZ d’après lui, est une initiative louable qu’il faut encourager. « C’est le moment plus que jamais d’inviter les uns et les autres à communiquer autour de ce qui est installé afin que les producteurs se disent dans leurs têtes, franchement, il faut qu’on aille à la production pour alimenter les unités de transformation de la zone, et permettre au gouvernement de toujours recruter », a poursuivi le directeur de la radio locale. Emerveillé par la fabrication des uniformes des forces de défense et de sécurité au sein de la zone, il a annoncé l’organisation d’émissions pour porter au mieux, les réalisations de la GDIZ à la connaissance du public. Ceci, dans le but d’encourager les producteurs à produire et à vendre dans le pays.

S’inscrivant dans la même perspective, Marguerite MAFFON indique pour sa part que « si les producteurs peuvent produire et vendre dans le pays pour que les usines tournent, ce sera très bon ». Elle n’a pas manqué d’exprimer à l’occasion, ses remerciements au gouvernement, et au chef de l’Etat.

Située à environ 45 Km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, la GDIZ, fruit de la Joint-venture entre le gouvernement béninois et le Groupe ARISE a enregistré au terme d’une première phase de 400 ha, l’installation de 36 investisseurs. Les 15 premières industries de transformation déjà opérationnelles dans la zone, emploient déjà 12.000 jeunes béninois, pour des projections estimées à des centaines de milliers d’emplois.

F. A. A.

16 mai 2024 par ,