Atlantic Moulin Bénin (AMB) s’installe dans la GDIZ pour la production de farine de blé

À propos de GDIZ

Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ), développée par la Société d’Investissement et de Promotion de L’Industrie - BENIN (SIPI BENIN SA), est une joint-venture entre Arise Integrated Industrial Platforms (IIP) et la République du Bénin.

GDIZ est une zone industrielle dynamique de 1 640 hectares (phase 1 : 400 ha) développée par ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) qui compte parmi ses infrastructures plusieurs zones industrielles en Afrique, notamment au Gabon (Gabon Special Economic Zone) et au Togo (Plateforme Industrielle d’Adétikope) et dans d’autres pays du continent africain.



A propos de AMB

Le Groupe Atlantique est un groupe multidisciplinaire, connu dans les Télécommunications, Banque et Assurance. Aujourd’hui, le Groupe est plus orienté vers l’industrie. << Dans certains pays de la sous-région, nous avons par exemple au Cameroun, une société de transformation de cacao de 68000 tonnes, nous avons en Côte d’Ivoire une cimenterie de 1 million de tonnes, nous sommes en train de construire une autre société de transformation de cacao à San Pedro et une autre société de ciments au Cameroun. Pas plus tard qu’hier, nous venons de racheter une autre société de ciments en Côte d’Ivoire. Donc c’est une société qui est orientée dans le domaine de l’industrie actuellement, particulièrement l’industrie alimentaire >> , a fait savoir le Secrétaire général du Groupe Atlantique.