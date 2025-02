Arnauld AKAKPO plébiscité à l’unanimité des élus

A la cérémonie solennelle d’installation des élus consulaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) pour la mandature 2025-2030, le 7 février 2025, la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Assouman, a adressé un message fort aux nouveaux élus. L’élection des membres du Bureau de l’institution consulaire a précédé l’installation.

« Désormais, vous êtes investis d’une mission bien noble. Vous allez travailler aux côtés du gouvernement pour inciter et faciliter le développement des affaires, améliorer le climat des affaires. Vos diverses appuis et contributions sont vivement attendues dans le cadre de cette amélioration et surtout de votre engagement aux côtés du gouvernement ».

C’est en ces termes que la Ministre de l’industrie et du commerce a envoyé en mission, le 5 février 2025, les nouveaux élus consulaires de la mandature 2025-2030 de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). Une mission qui, selon la ministre, doit être exercée avec abnégation et un souci d’efficacité.

Shadiya Alimatou Assouman a félicité, au nom du chef de l’Etat Patrice Talon, les élus consulaires et le Comité d’organisation des élections avant de souligner la place prépondérante de la CCI Bénin dans la promotion du secteur privé, notamment dans la protection des intérêts des opérateurs économiques. « La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin doit continuer à être un centre de service pour la communauté des opérateurs économiques », a affirmé la ministre. Les membres du nouveau bureau consulaire qui sera constitué à l’issue de l’installation ont été exhortés à veiller non seulement à l’application rigoureuse des textes statutaires, mais aussi à l’atteinte des objectifs de la mandature 2025-2030.

A la mandature 2025-2030, la ministre a confié des missions. Il s’agira d’œuvrer à réduire le taux de mortalité des entreprises, notamment dans les trois premières années de leur création, à un taux inférieur à 10% ; construire et mettre en exploitation un nouveau siège pour la CCI Bénin ; sécuriser le patrimoine immobilier de l’Institution consulaire ; assurer une représentation efficace et fonctionnelle de l’institution dans tous les départements et enfin mesurer l’impact social et économique de la CCI Bénin.

La ministre de l’industrie et du commerce a conclu son allocution en assurant aux élus consulaires du soutien total du gouvernement. Elle a rappelé l’importance des réformes déjà entamées pour améliorer la facilité des affaires et l’accès à l’administration, notamment avec la dématérialisation des services.

Des élus consulaires engagés

Lors de la cérémonie, les élus consulaires ont partagé leur enthousiasme et leurs défis pour la nouvelle mandature. Ils ont promis de travailler à la mise en œuvre des missions confiées, en mettant l’accent sur la réduction de la mortalité des entreprises et la défense des intérêts des PME. Leurs priorités incluent également l’accompagnement des jeunes.

Confiance renouvelée

L’élection des organes dirigeants de la Chambre consulaire a précédé l"installation des élus. A l’issue du vote, Arnauld AKAKPO a été reconduit à la présidence de l’institution pour un second mandat, aux côtés de son binôme, Casimir MIGAN, élu 1er vice-président. Les autres membres du Bureau Consulaire ont également été reconduits dans leurs fonctions, consolidant ainsi la stabilité à la tête de la CCI Bénin. Ainsi, D’ALMEIDA Kojori reste vice-présidente en charge de l’industrie, Arouna KAMILOU conserve la vice-présidence du commerce, et CODJO TOSSOU Christiane est reconduite en tant que vice-présidente en charge des régions économiques.

