Le nouveau président de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCIB), Arnauld AKAKPO a pris les rênes de l’institution lundi 10 février 2020. La cérémonie de passation de charge entre le président élu de la CCIB et l’administrateur provisoire a été présidée par le secrétaire général, Raymond ADJAKPA ABILE.

Au cours de la cérémonie de passation de charges, la directrice des opérations, Joëlle VIDEHOUENOU GOUSSANOU, au nom de tout le personnel de la CCIB, a rendu un hommage à l’administrateur provisoire, grâce à qui le processus de renouvellement du bureau de la chambre a été effectif.

En réponse aux hommages du personnel, le désormais ex administrateur provisoire de la CCIB a émis le vœu que les chantiers ouverts soient poursuivis. Alain HINKATI a par ailleurs invité le personnel à continuer à travailler avec efficacité et efficience aux côtés du nouveau président Arnauld AKAKPO.

A la suite d’une décision prise en conseil des ministres, Alain HINKATI a été nommé administrateur provisoire de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin. Durant environ un an à la CCIB, il a assuré la gestion courante de l’institution et conduit le processus électoral ayant conduit à l’élection du nouveau bureau, la mandature 2020-2025.

F. A. A.

11 février 2020 par