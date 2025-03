Accroissement des recettes, une priorité pour la douane en 2025

En en matière de mobilisation de recettes internes cette année 2025 au Bénin, la douane béninoise a un rôle capital à jouer. Le sujet était au cœur d’une réunion de commandement tenue ce mardi 18 mars 2025, dans la salle de conférence de la direction générale des douanes.

« Cette année 2025 marque une étape déterminante dans l’administration douanière de notre pays […]. Les ambitions portées par le gouvernement en matière de mobilisation des recettes internes nous imposent une responsabilité accrue et une exigence de résultats sans précédent », c’est ce qu’a souligné Adidjath Hassan Zanouvi, directrice générale des douanes lors d’une réunion de commandement qu’elle a présidée ce mardi 18 mars 2025. Au terme du premier trimestre, les orientations données fait-elle savoir, visent clairement l’accroissement substantiel des recettes afin de soutenir les efforts de développement de la nation. Et s’agissant de mobilisations de recettes, les régies financières et notamment la douane, représentent selon elle, « les bras armés, les bras financiers » du développement ; et les douaniers, comme partie intégrante de la « colonne vertébrale de cette mobilisation des recettes ». « Cette responsabilité nous impose une exigence de résultats sans précédent aujourd’hui », a-t-elle rappelé exhortant les disciples de Saint Mathieu à intensifier les performances en matière de collecte, tout en garantissant la transparence, l’équité et l’intégrité dans l’exercice de leurs missions.

Les « réformes ambitieuses » engagées depuis quelques années, et visant à faire de l’administration douanière, une administration moderne et efficace, ont été également abordées au cours de la réunion. Sur ce volet, Adidjath Hassan Zanouvi a rappelé les réformes de dématérialisation des procédures et de renforcement des capacités humaines. « On ne peut rien faire sans les hommes. Et le renforcement des capacités de ces hommes est essentiel dans la réussite des missions à nous confier », a-t-elle souligné avant de préciser qu’au-delà de « simples formalités », ces réformes constituent « le socle même d’une administration efficace, capable de rivaliser avec les meilleures administrations douanières en Afrique et ailleurs dans le monde ». « C’est ensemble que nous devons veiller à l’application rigoureuse de ces réformes sur toute l’étendue du territoire national. Nos méthodes de travail évoluent. Le contrôle à posteriori, l’analyse des risques, la traçabilité des opérations, ainsi que la collaboration avec les autres corps de contrôle de l’État sont désormais des pratiques standards », a indiqué la directrice générale avant d’inviter ses éléments à les intégrer « pleinement » dans leurs pratiques quotidiennes.

La tolérance zéro de règle

La douane béninoise selon la directrice générale, est une régie financière « sous observation » ; et les faits, les gestes et comportements de chaque agent sont connus et consignés. De ce fait, plus besoin de prendre des risques a-t-elle conseillé exhortant les agents à la conscience professionnelle, à probité professionnelle, et à l’intégrité. « La douane béninoise ne sera jamais un refuge pour ceux qui s’écartent de l’équité et de la probité. La lutte contre la fraude est une priorité nationale. Elle commence par notre propre exemplarité. Tout agent impliqué, directement ou indirectement, dans des actes de corruption, de fraude ou de concussion, répondra de ses actes devant la loi. Je vous le rappelle à tous une fois de plus, la tolérance zéro est de rigueur », a averti Adidjath Hassan Zanouvi.

Elle n’a pas manqué de féliciter les équipes de terrain, les brigades mobiles, et les structures spécialisées de lutte contre la fraude pour le « travail rigoureux et difficile » qu’ils font sur le terrain. « Votre engagement est la preuve que la douane béninoise regorge de femmes et d’hommes intègres, déterminés à servir la République, déterminés à servir leur pays », a-t-elle salué.

Au sujet des perspectives pour l’année 2025, la douane béninoise est attendue sur « des résultats concrets ». « Les objectifs fixés pour l’année 2025 sont ambitieux, mais réalisables. Ils nécessitent une discipline exemplaire sur tous les postes de travail, la vigilance de chacun face aux tentatives de corruption et de compromission, une implication sans faille pour le respect des procédures, et des délais dans le traitement des dossiers, l’adhésion totale aux réformes en cours et la promotion d’une culture de la performance », a poursuivi la directrice générale.

A l’en croire, le défi est grand, mais ensemble il pourra être relevé car, l’avenir de la douane béninoise dépend de la capacité des agents de douanes à se réinventer, à communiquer entre eux, à travailler ensemble pour les intérêts du pays avec courage, droiture et détermination.

