AVIS DE RECRUTEMENT

► Contexte et Justification

En 2014, le Bénin et le Togo ont procédé à la création de l’Autorité du Bassin du Mono (ABM), en vue d’une coopération internationale pour la gestion intégrée des ressources du bassin du fleuve Mono et d’une meilleure intégration socioéconomique.

L’autorité du Bassin du Mono a pour mission d’assurer la gestion durable du bassin, au moyen de la gestion intégrée, équitable et concertée des ressources en eau et en environnement.

L’Autorité du Bassin du Mono a pour mandat de :

a) Promouvoir la concertation permanente entre les parties prenantes au développement du bassin ;

b) Promouvoir la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau et le partage équitable des bénéfices découlant de leurs différentes utilisations ;

c) Autoriser la réalisation des ouvrages et des projets envisagés par les Etats parties et pouvant avoir un impact significatif sur les ressources en eau du bassin ;

d) Réaliser des projets et ouvrages communs ;

e) Contribuer à la réduction de la pauvreté, au développement durable des Etats parties et à une meilleure intégration socio-économique sous régionale

Dans le cadre du démarrage de ses activités et de l’atteinte de ses objectifs, l’ABM lance un appel à candidature pour le recrutement de cadres pour les postes suivants :

● Un (01) Chef de l’Unité Planification et gestion de projet (Spécialiste GIRE) ;

● Un (01) Chef Unité finance et Comptabilité ;

● Un (01) Assistant de Direction bilingue ;

● Deux (02) Chauffeurs ;

● Un (01) agent de liaison.



1. POSTE N°1 : Chef de l’Unité Planification et gestion de projet (Spécialiste GIRE)

1.1. Classement : A2 ; Appel à candidatures lancé au Bénin et au Togo

1.2. Principales responsabilités du poste

Sous la responsabilité du Directeur Exécutif, le chef Unité aura pour tâches de :

Etablir périodiquement l’état des lieux de l’aménagement et de la mise en valeur des ressources en eau du bassin ;

Participer à l’élaboration du plan de développement durable des ressources en eau du bassin et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et superviser leur mise en œuvre ;

Collaborer avec le chef de l’unité de coordination dans le développement et la concertation entre les principaux acteurs du développement du bassin et la coordination de leurs actions dans le cadre du plan de développement durable du bassin et de son SDAGE ;

Collaborer avec les chefs des unités sectorielles en vue de l’identification des projets et programmes de développement sectoriel entrant dans le SDAGE ;

Collaborer avec les responsables des services de soutien logistique (budget, gestion du matériel, etc.) dans l’évaluation et le suivi de l’exécution des apports de l’ABM aux activités de planification du développement du bassin ;

Etablir les rapports d’exécution du plan de développement du bassin et du SDAGE et rendre compte au DP/GIRE ;

Participer aux négociations des financements et des conditions de mise en œuvre du plan de développement durable du bassin.

1.3. Profil du poste

Le/la candidat (e) doit être de nationalité béninoise ou togolaise ;

Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures d’au moins BAC + 5 (DEA, DESS, Master) dans les spécialités suivantes : GIRE, Hydrogéologie, Eau Hygiène et Assainissement ou équivalent dans les domaines des Ressources en eau et de l’Environnement ;

Justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences professionnelles dans un poste similaire dans une organisation publique nationale et/ou internationale ;

Avoir une bonne connaissance en matière de gestion des projets, planification des ressources en eau et d’aménagement de bassins versant ;

Avoir la capacité de formuler des projets ainsi que des dossiers de demande de financement ;

Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, MS Projet, SIG) et des technologies innovantes dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’environnement ;

Le/la candidat (e) doit : (i) maîtriser les outils et techniques de communication (écrit et orale), ceux d’organisation, de planification et de résolution de problèmes, avoir une aisance et une rigueur rédactionnelle ; (ii) avoir une bonne capacité d’adaptation et d’innovation et faire preuve de leadership transformationnel ; (iii) être de bonne moralité, sociable, avoir le sens du travail d’équipe et une bonne capacité d’écoute ; (iv) être apte à travailler dans un environnement multiculturel ;

Maitriser le français ou l’anglais et pouvoir s’exprimer dans une autre langue nationale.

2. POSTE N°2 : Chef Unité Finance et Comptabilité

2.1. Classement : A2 ; Appel à candidatures lancé au Bénin et au Togo.

2.2. Principales responsabilités du poste

Sous la responsabilité du Directeur Exécutif, le comptable aura pour tâches de :

Enregistrer toutes les opérations comptables relatives aux activités de l’ABM ;

Tenir à jour régulièrement les livres et les registres ;

Produire les états financiers dans le respect des procédures ;

Produire périodiquement ou à la demande du DAF les états de recettes, de dépenses et de trésorerie ;

Procéder périodiquement au rapprochement bancaire et à l’analyse des comptes ;

Rassembler les données du budget en vue de son élaboration ;

Suivre l’exécution de budget ;

Assurer le recouvrement de créances et de paiement des fournisseurs ;

Assurer l’intérim du DAF.

2.3. Profil du poste

Le/la candidat (e) doit être de nationalité béninoise ou togolaise ;

Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures d’au moins BAC + 4 (Maitrise) en Finance-Comptabilité ou équivalent ;

Justifier d’au moins cinq (05) années d’expériences professionnelles dans un poste similaire ;

Maitriser les outils de la comptabilité générale et analytique SYSCOA ;

Maitriser les mécanismes d’élaboration et de suivi budgétaires ;

Avoir des connaissances pratiques en passation de marchés de fournitures, de consultants et de travaux ;

Maitriser la gestion des documents contractuels ; Avoir la capacité de rédiger les rapports financiers de l’institution ;

Maitriser l’utilisation des logiciels de comptabilité ;

Le/la candidate doit : (i) maîtriser les outils et techniques de communication (écrit et orale), ceux de d’organisation et de planification ; (ii) avoir une bonne capacité d’adaptation et d’innovation et faire preuve de leadership transformationnel ; (iii) être de bonne moralité, discret et faire preuve de discipline/rigueur/intégrité professionnelle ; avoir le sens du travail d’équipe et une bonne capacité d’écoute ; (iv) être apte à travailler efficacement sous pression et dans un environnement multiculturel ;

Maitriser le français ou l’anglais et pouvoir s’exprimer dans une autre langue nationale ;

Une expérience pratique dans des projets financés par des bailleurs de fonds multilatéraux serait un atout. .

3. POSTE N°3 : Assistant (e) de Direction bilingue

3.1. Classement : A3 ; Appel à candidatures lancé au Bénin et au Togo.

3.2. Principales responsabilités du poste

Sous la responsabilité du Directeur Exécutif, l’assistant (e) a pour taches de :

gérer le courrier ordinaire et électronique ;

gérer les appels téléphoniques ;

assurer l’accueil des visiteurs ;

tenir l’agenda du directeur exécutif ;

préparer les réunions du Directeur Exécutif ;

rédiger le compte rendu de réunions ;

classer et archiver les documents ;

participer aux différentes réunions du DE ;

traduire les correspondances en français et en anglais ;

gérer la caisse des menu dépenses du DE.

3.3. Profil du poste

Etre de nationalité béninoise ou togolaise ;

Etre titulaire d’un diplôme bac+3 (Bachelor) ou tout autre diplôme équivalent d’assistant de direction ;

Justifier d’une expérience d’au moins trois (3) ans au poste ;

Maitriser les techniques de secrétariat ;

Etre apte pour la prise de note et la rédaction des comptes rendus ;

Maitriser les techniques d’accueil professionnel ;

Maitriser l’anglais et le français ;

Maitriser l’outil informatique ;

Maitriser le courrier électronique ;

Le/la candidate doit : (i) maîtriser les outils et techniques de communication (écrit et orale), ceux de d’organisation et de planification ; (ii) avoir une bonne capacité d’adaptation et le sens relationnel ; (iii) être de bonne moralité, discret et faire preuve d’initiative, de discipline de rigueur professionnelle ; avoir le sens du travail d’équipe et une bonne capacité d’écoute ; (iv) être apte à travailler efficacement sous pression et dans un environnement multiculturel ;

4. POSTE N°4 : Chauffeur du Directeur Exécutif

4.1. Classement : C ; Appel à candidatures lancé seulement au Bénin.

4.2. Principales responsabilités du poste

Sous la responsabilité du Directeur Exécutif, le chauffeur du Directeur Exécutif a pour taches de :

Assurer le transport du Directeur exécutif et de ses hôtes ;

Veiller à l’entretien courant du véhicule ;

Superviser l’entretien périodique du véhicule ;

Tenir à jour le carnet de bord du véhicule ;

Tenir à jour les pièces administratives du véhicule.

4.3. Profil du poste

Etre de nationalité béninoise ou togolaise ;

Avoir fait le premier cycle secondaire ;

Avoir un permis de conduire ;

Avoir fait une formation complémentaire en mécanique auto et d’entretien ;

Justifier d’une expérience d’au moins trois (3) ans dans la conduite.

Maitriser le code de la route ;

Savoir conduire selon les règles de l’art ;

Etre capable de lire ; écrire et parler couramment le français ou l’anglais ;

Le/la candidat (e) doit : (i) savoir communiquer (écrit et orale) ; (ii) être de bonne moralité, discret et faire preuve d’initiative, de discipline de rigueur professionnelle ; avoir une bonne capacité d’écoute ; (iv) être apte à travailler efficacement sous pression et dans un environnement multiculturel ;



5. POSTE N°5 : Chauffeur

5.1. Classement : C ; Appel à candidatures lancé seulement au Bénin.

5.2. Principales responsabilités du poste

Sous la responsabilité du chef de l’administration, le chauffeur a pour taches de :

Assurer l’accueil le transport du personnel et de ses hôtes de l’ABM ;

Assurer le transport du matériel ;

Veiller à l’entretien courant du véhicule ;

Superviser l’entretien périodique du véhicule ;

Tenir à jour le carnet de bord du véhicule ;

Tenir à jour les pièces administratives du véhicule ;

Transmettre le courrier sortant et récupérer le courrier entrant.

5.3. Profil du poste

Etre de nationalité béninoise ou togolaise ;

Avoir fait le premier cycle secondaire ;

Avoir un permis de conduire ;

Avoir fait une formation complémentaire en mécanique auto et d’entretien ;

Justifier d’une expérience d’au moins trois (3) ans dans la conduite.

Maitriser le code de la route ;

Savoir conduire selon les règles de l’art ;

Etre capable de lire, écrire et parler couramment le français ou l’anglais ;

Le/la candidat (e) doit : (i) savoir communiquer (écrit et orale) ; (ii) être de bonne moralité, discret et faire preuve d’initiative, de discipline de rigueur professionnelle ; avoir une bonne capacité d’écoute ; (iv) être apte à travailler efficacement sous pression et dans un environnement multiculturel.

6. POSTE N°6 : Agent de liaison

6.1. Classement : C ; Appel à candidatures lancé seulement au Bénin.

6.2. Principales responsabilités du poste

Sous la responsabilité de l’assistant administratif, l’agent de liaison est chargé de :

Assurer les courses de l’ABM ;

Assurer la distribution et la récupération du courrier ;

Contribuer à la reprographie des documents ;

Exécuter toutes autres taches du ressort de ses compétences qui lui seront confiées par la hiérarchie dans l’intérêt de l’Autorité ;

6.3. Profil du poste

Etre de nationalité béninoise ou togolaise ;

Etre titulaire du CEP ou d’un diplôme équivalent ;

Avoir au minimum deux (2) ans d’expérience professionnelle.

Etre de bonne moralité ; discret et discipliné ;

Avoir un bon sens de l’organisation ;

Avoir un esprit d’initiative et d’équipe ;

Etre capable de travailler efficacement sous pression ;

Accepter de travailler en dehors des heures de service, en cas de nécessité ;

Etre d’une ponctualité avérée ;

Etre capable de lire, écrire et parler couramment le français ou l’anglais ;

Le/la candidat (e) doit : (i) savoir communiquer (écrit et orale) ; (ii) être de bonne moralité, discret et faire preuve d’initiative, de discipline de rigueur professionnelle ; avoir une bonne capacité d’écoute ; (iv) être apte à travailler efficacement sous pression et dans un environnement multiculturel.

7. INFORMATIONS GENERALES POUR TOUS LES POSTES

► Les postes sont permanents et seront basés au siège de l’ABM à Cotonou au Bénin.

► La durée initiale du contrat sera de deux (02) ans renouvelables pour chaque poste, suite à une évaluation satisfaisante des performances au bout d’une année d’essai.

► Salaire intéressant avec plusieurs avantages dont entre autres (assurance maladie pour le salarié et sa famille à concurrence de 6 enfants maximum, congé au foyer tous les 2 ans dans le pays d’origine, billet aller simple pour l’employé et sa famille à la prise de fonction et à la cessation de service, etc.).

Vous êtes :

Ressortissant d’un des pays membres de l’ABM : (Bénin, Togo).

Âgé(e) de 55 ans au plus au 31 décembre 2019 ;

Vous pouvez postuler à l’un des six (06) postes en effectuant OBLIGATOIREMENT les deux formalités suivantes :

► Envoyer par courrier accéléré ou faire parvenir au siège du Cabinet CHEZ VOUS,

Tel +229 95429626/97148543, siège social : carrefour Cossi, Voie pavée menant à l’ENEAM à GBEGAMEY, 1er immeuble carrelé blanc à droite, maison AMADOU MOUÏBATOU, Carré 906 GBEGAMEY, 06BP 1152 Cotonou,



ET

► Envoyer par mail à l’adresse recrutementchezvousbenin@gmail.com

Au plus tard le VENDREDI 28 août 2020 à 13 HEURES GMT

▪ une lettre de candidature adressée au Directeur Exécutif de l’ABM, portant la référence du poste pour lequel vous postulez ;

▪ un Curriculum Vitae actualisé et détaillé précisant, la date de naissance du candidat, les diplômes (année et lieu d’obtention), durée (mois et/ou années) des expériences ;

▪ un extrait d’acte de naissance ;

▪ une copie certifiée des titres, diplômes et attestations de qualifications ;

▪ des copies des certificats ou attestations de travail ou de services ;

▪ deux (2) photos d’identité ;

▪ un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

▪ une copie du certificat de nationalité ou tout autre document justifiant la nationalité ;

▪ les noms et adresses de trois (3) personnes de référence.

Le défaut de production ou la falsification des documents ci-avant énumérés entraine le rejet de la candidature.

