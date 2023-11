ARISE IIP remporte le Prix Reuters “Pionnier du développement durable” grâce à la GDIZ

ARISE IIP, développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, a remporté le prix Reuters “Pionnier du développement durable” lors de la 14e édition des “Responsible Business Awards” organisée par Reuters. L’annonce a été faite lors d’une cérémonie à Londres où plus de 280 finalistes du monde entier se sont réunis pour célébrer l’excellence en matière du développement durable des entreprises. ARISE IIP a également été finaliste pour le Prix de la “Transition circulaire”.

Le “Responsible Business Awards” est un évènement de renommée mondiale qui réunit les entreprises qui transforment le monde en matière de développement durable. Avec plus de 700 candidatures provenant de 51 pays, Arise IIP a été sélectionné par un panel indépendant de 25 experts du monde entier sur la base de l’innovation et de l’impact de ses activités. Cette année, le prix Reuters “Pionnier du développement durable” récompense le Centre de formation aux métiers textile situé dans la zone de Glo-Djigbe Industrial (GDIZ), le parc industriel construit par ARISE IIP près de Cotonou au Bénin. 500 jeunes, dont 60% de femmes, reçoivent une formation qualifiante dans cet ambitieux parc textile équipé de technologies de pointe. Sidérés par la qualité des œuvres du groupe ARISE IIP, les jugés, à l’occasion de la remise du Prix, ont déclaré : « Le travail d’ARISE IIP incarne pleinement le terme “pionnier” dans leur manière de travailler. Ils conçoivent une industrie axée sur l’équité et les moyens de subsistance des populations. Le modèle remarquable qu’ils ont créé est reproductible, en commençant par le Bénin et il peut être étendu à d’autres régions d’Afrique et même à d’autres parties du monde. Il s’agit d’une innovation, qui permet d’atteindre plusieurs objectifs de développement durable par le biais d’une entreprise pilote et qui peut être reproduite dans une industrie centrée sur l’être humain ». Heureux de cette nouvelle reconnaissance mondiale, Ramakrishnan Janarthanan, Directeur des opérations des projets textiles au sein d’ARISE IIP n’a pas manqué de mots pour exprimer sa joie. « Nous sommes très fiers de cette distinction qui récompense tous nos efforts ces dernières années. Basé sur quatre principes que sont la traçabilité, la durabilité, la circularité et la formation, le modèle que nous avons conçu au Bénin a vocation à être répliqué dans d’autres pays africains, un continent qui a tous les atouts pour jouer un rôle croissant dans l’industrie textile dans les années à venir », a-t-il confié. Avec cette reconnaissance, point de doute que la GDIZ, de par son caractère novateur, se classe parmi les meilleures plateformes industrielles au monde.

À propos d’ARISE IIP

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale engagé à faire prospérer l’Afrique. « Nous identifions les opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, et concevons, finançons, construisons et exploitons les infrastructures nécessaires, jouant un rôle de catalyseur pour aider les pays à passer à une économie industrielle. Nous sommes animés par la recherche d’une croissance verte ; notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat ». ARISE IIP est actuellement présent au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). En 2020, GSEZ a été classée comme la meilleure zone économique spéciale au monde dans le secteur du bois selon le classement FDI.

