ARISE IIP et FibreTrace apportent une valeur ajoutée au coton Made in Benin.

Le coton béninois sera désormais tracé. Ce qui va augmenter sensiblement sa valeur sur le marché international du textile. Autrement dit, en achetant un tee shirt à Londres vous pourrez dire que le coton ayant servi à sa fabrication a été produit à Banikora par M. Lafia.

C’est ce qu’il convient de retenir dans le communiqué conjoint ARISE IIP et FibreTrace. De la traduction anglaise dudit communiqué, on peut retenir ce qui suit :

ARISE IIP, développeur et opérateur panafricain de classe mondiale des parcs industriels, et FibreTrace, leader mondial de la technologie de fibre traçable, ont annoncé aujourd’hui un nouveau programme pilote de traçabilité de la production des vêtements et filatures produits à Glo-Djigbé Zone Industrielle (GDIZ) en République du Bénin

Le partenariat entre FibreTrace et ARISE IIP permet de vérifier d’auditer le cycle de vie des vêtements, des filatures aux magasins, du coton made du Bénin les jusqu’aux consommateurs finaux.

Le partenariat entre ARISE IIP et FibreTrace positionnera le Bénin à l’avant-garde des innovation et technologie textiles, amélioration de la visibilité, résilience, sécurisation économique compétitivité et la création d’une chaîne de valeur florissante pour l’agriculture avec une capacité de traitement de 98 000 tonnes de coton fibre par an d’ici la fin de 2023.

Le programme fera ses débuts à l’automne 2022 lorsque les installations de filature, de tissus et de vêtements de GDIZ devrait commencer les opérations. Compte tenu du succès de FibreTrace dans d’autres régions cotonnières, il est prévu que cette technologie soit adoptée à grande échelle dans tous les sites et installations de transformation du textile au Bénin et à travers le sous-continent africain. La technologie offrira de la transparence et une véritable la garde des solutions de chaîne d’approvisionnement pour les marques et les fournisseurs du monde entier travaillant avec fabricants africains et soutenir la croissance des meilleures pratiques en agriculture sur le continent.

Pour garantir la traçabilité du coton, FibreTrace intègre des pigments luminescents sur la fibre à la filature. Les pigments, indestructibles sur l’ensemble du textile cycle de traitement, peut être lu et suivi à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, et chaque audit est enregistré sur la blockchain rendant les informations sécurisées, accessibles et irréfutables.

🔴 | @AriseIIP and its partner @FibreTraceUK, announce a new pilot program enabling spinner-to-garment #traceability for its highly anticipated Beninese #spinning facility, the first of its kind on the African continent ! pic.twitter.com/ASqR65mQdG — ARISE IIP (@AriseIIP) November 22, 2021

Les événements de la COP26 et la pression croissante des gouvernements, des organes législatifs et consommateurs pour que les marques et les détaillants s’engagent dans une plus grande action climatique et prennent pleinement la responsabilité de leurs progrès en matière de durabilité, ont clairement indiqué que la transparence et la traçabilité est essentielle pour mener un dialogue et un changement significatif pour le textile mondial industrie.

23 novembre 2021 par