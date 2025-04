ANSSFD et les communes unies pour une microfinance plus saine

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD), Philippe Dahoui, a rencontré Mawugnon Christian Houetchénou, le maire de Ouidah et également président du réseau des maires pour l’assainissement du secteur de la microfinance.

En droite en ligne avec les actions entreprises depuis 2023 pour assainir le secteur de la microfinance au Bénin, une délégation de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) conduite par son premier responsable a échangé ce lundi 14 avril 2025 avec le maire de Ouidah et président du réseau des maires pour l’assainissement du secteur de la microfinance.

Une démarche que le maire a saluée.

« J’ai beaucoup apprécié la démarche du DG et de son équipe. Ils sont venus voir avec moi comment le réseau travaille, nos difficultés, et ce qu’ils peuvent apporter comme solutions », a indiqué Mawugnon Christian Houetchénou.

Cette rencontre a également été l’occasion de faire le point sur les activités réalisées au cours de l’année écoulée, et de poser les bases des actions à venir pour 2025.

La collaboration entre l’ANSSFD et le réseau des maires a déjà porté ses fruits, selon le DG de l’ANSSFD. En 2024, douze communes ont organisé des journées communales d’assainissement. Une initiative qui a eu un impact fort sur la sensibilisation contre les placements d’argent illégaux. Les audiences visent à renforcer ces actions. « Il faut tirer leçon de ce qui a marché et de ce qui n’a pas marché. Il s’agit de définir les perspectives de succès pour 2025 », a expliqué Philippe Dahoui.

Le DG de l’ANSSFD souligne aussi l’importance de préparer l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi uniforme sur la réglementation du secteur, prévue dans huit mois.

Pour 2025, trois grandes actions ont été définies. Les maires devront jouer un rôle clé dans la sensibilisation des citoyens. L’objectif est de prévenir les pratiques à risque et accompagner efficacement l’inclusion financière. « Il faut faire le coaching des citoyens pour anticiper les risques qui pourraient annuler tout l’effort fait par le gouvernement », a insisté Philippe Dahoui

