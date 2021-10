5 sociétés agrées pour l’installation d’usine

Le gouvernement a accordé en conseil des ministres, ce mercredi 06 octobre 2021, l’agrément au Code des Investissements de cinq sociétés pour leurs projets d’investissement.

L’agrément d’installation d’usine de production a été accordé à cinq sociétés pour leurs projets d’investissement.

Selon le conseil des ministres du mercredi 06 octobre, les investissements attendus de ces sociétés pour leur installation, visent à renforcer le tissu industriel de notre pays en même temps qu’ils génèreront des centaines d’emplois.

Les sociétés concernées sont : L’Ecrin SARL pour l’installation et l’exploitation, à Cotonou, d’une usine de pâtisserie de type européen ; Oluwa Shola Global Business SARL pour l’installation dans la Zone industrielle de Sèmè-Podji, d’une unité de production de concentré de jus de fruits et d’une unité de production de provende pour poissons ; Le Label Coton du Bénin SA pour l’installation, à Sékpounga, dans la commune de Tanguiéta, d’une unité industrielle d’égrenage de coton ; Bourjon SARL pour la construction et l’exploitation à Azonkanmè dans la commune de Zè, d’une unité de production de gaz à usage médical et industriel et Oryx Bénin SA pour l’installation, dans la Zone industrielle de Sèmè-Podji, d’une unité de stockage et d’emplissage de gaz domestique et requalification des bouteilles de gaz GPL.

