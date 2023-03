25 structures illégales de collecte de l’épargne confiées à la BEF

25 structures non-agréees ont été épinglées en 2022 au Bénin pour appel public à l’épargne et placement d’argent. C’est ce qu’a déclaré le directeur général de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (Anssfd), Abdou Rafiou Bello, vendredi 3 mars 2023, au cours de l’émission ‘’Eco de la Semaine’’ de Canal 3.

A travers un arrêté interministériel en 4 mars 2022, le gouvernement béninois a interdit sur toute l’étendue du territoire national, l’activité de la collecte illégale de l’épargne dénommée « Adogbè » ou toutes autres formes ou appellations du genre ». En dépit de cette interdiction, des structures continuent leurs activités dans la clandestinité. Selon le directeur général de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (Anssfd), Abdou Rafiou Bello, au titre de l’année 2022, par le ministère de l’Economie et des Finances, 25 structures illégales ont été épinglées et confiées à la Brigade économique et financière (Bef).

Il a rappelé que « la collecte de l’épargne est règlementée et encadrée par des textes communautaires des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ». Il faut, précise-t-il, être soit une banque ou une institution de microfinance pour collecter de l’épargne. Pour aller sur le marché financier, « il faudra être une société de gestion d’intermédiation et avoir un agrément du Conseil régional des marchés financiers ». L’Anssfd poursuit les actions de sensibilisations à l’endroit des populations et aussi des acteurs de ce secteur pour qu’il puisse se conformer à la réglementation par la formalisation. Il est prévu également le renforcement des « actions d’assainissement du secteur de la microfinance par la mise en place d’un dispositif de veille permanente pour détecter et fermer les structures qui opèrent en marge de la règlementation ».

A.A.A

8 mars 2023 par