24,3 milliards FCFA pour 3 programmes au Ministère du numérique

Vingt-quatre milliards trois cent cinquante-six millions cinq cent quarante-neuf mille (24 356 549 000) FCFA. C’est le montant du budget alloué pour 2024 au Ministère du Numérique et de la Digitalisation. La Ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a présenté, lundi 20 novembre 2023, les grandes orientations du budget de son département ministériel aux députés de l’Assemblée nationale.

Les crédits alloués au Ministère du Numérique et de la Digitalisation au titre du budget de l’Etat, gestion 2024 s’élèvent à vingt-quatre milliards trois cent cinquante-six millions cinq cent quarante-neuf mille (24 356 549 000) FCFA. Comparativement à 2023 où il s’est établi à 31 075 081 000 FCFA, le projet de budget du MND a enregistré une baisse.

Le projet de budget 2024 du Ministère du Numérique et de la Digitalisation couvre trois importants Programmes tels le programme pilotage et soutien aux services du MND pour un montant de 2 490 650 000 FCFA ; le Programme numérique pour un montant de 12 792 586 000 FCFA et le Programme médias pour un montant de 9 073 313 000 FCFA.

Les fonds serviront, selon les grandes orientations du Budget présentées par la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou à l’Assemblée nationale, lundi 20 novembre 2023, à la poursuite des actions prioritaires du secteur du numérique et de la digitalisation d’une part, et du secteur des médias d’autre part, et à la modernisation et au rayonnement des médias, d’autre part.

M. M.

20 novembre 2023 par ,