109,5 milliards FCFA approuvés pour 7 projets

A l’issue de sa 133ème session ordinaire, le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a autorisé de nouveaux prêts pour la mise en œuvre de plusieurs projets.

Les administrateurs ont approuvé deux (02) propositions de projets financées sur les ressources du programme SONGTAABA (36 milliards FCFA), trois (03) nouvelles propositions de projets pour un montant global de 45 milliards FCFA, deux (02) lignes de refinancement (28,5 milliards FCFA). Le montant total est de 109,5 milliards de FCFA.

Au titre du Programme spécial SONGTAABA 2022-2024, le premier projet est relatif à la reconstitution du stock de sécurité alimentaire au titre de l’exercice 2023 en République du Mali. Le projet permettra « de répondre à la demande alimentaire des populations maliennes, de renforcer les capacités de prévention des chocs et des crises, d’améliorer l’accessibilité des vivres, notamment aux populations vulnérables, et de réduire les distorsions du marché céréalier au plan national ». Le prêt approuvé pour le financement partiel de ce projet est de 25 milliards FCFA.

Le second projet concerne l’alimentation en eau potable, en milieu rural, dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri, au Niger. 45 systèmes d’alimentation en eau potable seront réalisés afin de desservir 92 localités. A travers ce projet, 334 blocs de latrines institutionnelles dans les écoles et les centres de santé seront construits. Le montant de l’opération est de 11 milliards FCFA.

S’agissant du programme de financements ordinaire, il y a le projet d’aménagement de voies urbaines dans la ville de Niamey. Il s’agit de l’aménagement de la section urbaine de la RN25 et réhabilitation du tronçon Niamey-Nyala, en République du Niger. Le projet permettra « d’améliorer la mobilité sur les tronçons concernés en réduisant le temps de parcours, de réduire le nombre d’accidents de la circulation de plus de 60% et le coût d’exploitation des véhicules d’environ 40 %, à partir de la première année de mise en service de la route ». Le montant de l’opération est de 25 milliards FCFA.

Au Bénin, 28,5 milliards ont été approuvés pour deux projets. Il y a le projet de viabilisation du site de Ouédo, dans le cadre de la construction de 10 849 logements sociaux et économiques dans la Commune d’Abomey-Calavi. Les travaux de viabilisation permettront « d’assurer une alimentation de qualité en électricité, par l’augmentation de la puissance du réseau d’électricité sur tout le site du projet et la construction d’une usine de traitement d’eau et d’un château d’eau de 500 m³ » . (10 milliards FCFA).

18,5 milliards FCFA ont été autorisés pour la mise en place en faveur de NSIA Banque Benin SA d’une ligne de refinancement dans le cadre du programme de relance des activités des entreprises de l’UEMOA, suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19 et d’un prêt subordonné.

Pour la relance des activités de ASUSU SA en République du Niger, le montant du projet est de 10 milliards Fcfa. Le projet permettra « de maintenir l’accès des populations exclues du système bancaire classique et celles qui sont économiquement vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, à des services financiers diversifiés et innovants ».

Le dernier projet est relatif à la mise en place d’une ligne de refinancement en faveur de VISTA Bank Burkina Faso. Le montant de l’opération est de 10 milliards FCFA. La ligne permettra à Vista Bank Burkina « d’accroître son activité de financement à moyen terme, de consolider son développement, et de contribuer à la croissance de l’économie nationale ».

Ayosso Akpédjé

4 décembre 2022 par