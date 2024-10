10 principaux produits exportés par le Bénin au 2è trimestre 2024

Au deuxième trimestre 2024, les exportations de marchandises du Bénin ont connu une baisse de 12,9% par rapport au premier trimestre 2024. Voici les principaux produits exportés, selon le Bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur publié par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Le « coton (à l’exclusion des linters), non cardé ni peigné » est en tête des ventes du Bénin à l’extérieur au cours du trimestre 2024, affichant une valeur de 123,8 milliards de FCFA (91 220,9 tonnes). Il est suivi des « tourteaux et autres résidus solides… », vendus pour 20,9 milliards de FCFA (42 223,9 tonnes), des « fruits à coque comestibles… » cédés à 7,3 milliards de FCFA (20 592,7 tonnes) et des « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… » pour une valeur de 6,4 milliards de FCFA (9 774,9 tonnes).

Le « riz semi-blanchi, même poli, glacé, étuvé ou converti (y compris le riz en brisures) », l’« huile de palme et ses fractions », les « savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon… » et les « fruits frais ou secs, n.d.a. », constituent les principaux biens exportés vers le Nigéria. Leurs ventes s’élèvent respectivement à 3,8 milliards de FCFA, 2,6 milliards de FCFA, 0,3 milliard de FCFA et 0,1 milliard de FCFA au cours du trimestre.

Les « tourteaux et autres résidus solides… », les « tissus de coton, écrus (autres que les tissus à point de gaze, velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille) » et les « ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers), même colorés », sont les principaux biens exportés vers le Togo. Ces marchandises sont vendues respectivement pour 2,4 milliards de FCFA, 1,0 milliard de FCFA et 0,4 milliard de FCFA.

Les « graines de coton » (3,5 milliards de FCFA), les « produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid » (0,4 milliard de FCFA) et les « produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques » (0,4 million de FCFA) sont les principaux produits du Bénin qui ont été vendus au Burkina Faso au 2è trimestre 2024.

Les ventes du Bénin à l’extérieur ont été effectuées en Asie (74,5%) ; Afrique (17,3%) ; Amérique (4,4%) et en Europe (3,7%).

M. M.

11 octobre 2024