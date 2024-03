10 milliards de la BOAD pour un complexe agro-industriel à Djigbé

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a autorisé ce lundi 25 mars 2024 à Dakar, lors de sa 141e session ordinaire, un prêt de 10 milliards de FCFA pour un projet de la Société Bénin Cashew SA dans la zone industrielle de Glo Djigbé (GDIZ), au Bénin.

Financement partiel d’un projet de la Société Bénin Cashew SA dans la zone industrielle de Glo Djigbé au Bénin. Le projet est relatif à la construction et l’exploitation d’un complexe agro-industriel de transformation de noix de cajou au sein de la GDIZ. Selon la BOAD, « ce projet, reflet de la volonté de l’Etat du Bénin de promouvoir la transformation locale des noix brutes de cajou, vise à créer de la valeur ajoutée à la filière ». Ledit projet permettra la construction et la mise en exploitation de cinq (05) unités industrielles de transformation de noix brutes de cajou d’une capacité nominale annuelle de 100 000 tonnes et une (01) unité industrielle d’extraction d’huile de coque de noix de cajou d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes. La BOAD a approuvé 10 milliards de FCFA dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.

Akpédjé Ayosso

