Atelier préparatoire de la 10e revue annuelle de l’UEMOA à Cotonou

Le directeur général adjoint de l’Economie, Elie Idohou a procédé, mercredi 7 août 2024, au lancement des travaux de l’atelier préparatoire de la 10e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA, à la salle de conférence de la Direction Générale des Impôts. C’est en présence du directeur de l’intégration économique régionale, Faustin Guidi, des points focaux et des représentants de ministères.

Ouverture à Cotonou des travaux de l’atelier préparatoire de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA, édition 2024. Il vise à préparer la phase technique de la 10ème édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires (prévue du 04 au 06 novembre 2024). Selon le directeur de l’intégration économique régionale (DIER), Faustin Guidi, l’atelier s’inscrit dans « la mise en œuvre de la recommandation de l’atelier régional préparatoire de la revue annuelle tenu du 24 au 28 juin 2024, à Lomé, au Togo invitant les Etats membres à s’auto-évaluer ».

« La DIER a pris en début d’année de nouvelles mesures pour renforcer le suivi de la mise en œuvre des réformes, notamment l’élaboration d’un tableau de bord de suivi des directives non transposées et des actes faiblement appliqués. Dans ce cadre, un mini-atelier a été organisé le 30 avril 2024 », informe Faustin Guidi. A l’issue des travaux de cet atelier poursuit-il, nous devrons être en mesure de cerner les réalisations et les progrès réalisés par chaque acteur, d’identifier les goulots d’étranglements à la mise en œuvre des actes communautaires et de prendre en urgence les dispositions nécessaires pour faire aboutir certains dossiers en instance avant la date de la revue proprement dite.

La réforme de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA a été instituée par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA à travers l’acte additionnel N°5-2013 du 24 octobre 2013. Au terme de la revue annuelle, édition 2023 qui a eu lieu du 08 au 10 novembre 2023, le Bénin a affiché un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 72,84% contre 69,83% en 2022, soit une progression de 3 points.

Améliorer le score du Bénin à la prochaine revue annuelle

Dans son discours de lancement des travaux, le directeur général adjoint de l’Economie, Elie Idohou a indiqué que les participants sont appelés au cours de cette rencontre d’auto-évaluation à constater les évolutions enregistrées dans la mise en œuvre des réformes et dans l’exécution des projets/programmes. Il s’agit pour les participants d’une part, « de s’approprier la nouvelle grille d’évaluation des réformes et la liste des projets/programmes adoptés à l’atelier régional préparatoire de la revue annuelle à Lomé et, d’autre part, d’apprécier les diligences accomplies dans la transposition et l’application des 132 textes contenus dans la grille ainsi que l’exécution des 04 projets/programmes retenus ».

« Les représentants des institutions et ministères concernés par les réformes et l’exécution des projets/programmes sont invités à faire des propositions d’actions urgentes à mener pour accélérer l’obtention de résultats avant la date de la revue annuelle », a affirmé Elie Idohou. Aussi, l’atelier servira-t-il, de cadre pour la restitution des résultats du calcul de l’IE (Indice d’engagement) des Etats membres dans l’intégration régionale et de la formation sur le guide relatif aux méthodes et techniques de transposition des directives communautaires. Il a invité les participants à rester mobiliser pour qu’au terme de la revue annuelle de novembre 2024, des progrès significatifs soient notés dans la mise en œuvre des réformes communautaires au Bénin. L’atelier préparatoire de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA prend fin vendredi 9 août 2024.

