CCI Bénin s’associe à la CENA pour l’élection des élus consulaires

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) ont signé, ce mercredi 31 juillet 2024 au siège de la CENA, une convention de partenariat dans le cadre du processus de renouvellement des membres élus de la CCI Bénin.

La CCI Bénin renouvelle sa confiance à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), un acteur stratégique de l’organisation et de la supervision des élections au Bénin, pour l’élection des membres constituant l’Assemblée Consulaire, mandature 2025-2030.

La mandature 2020-2025 tirant à son terme et conformément à ses dispositions réglementaires, la CCI Bénin a signé une convention de partenariat ce mercredi 31 juillet 2024, avec la CENA.

La cérémonie de signature et d’échange de parapheurs s’est tenue au siège de la CENA en présence du Président, du 1er Vice-président, du Secrétaire général de la CCI Bénin et une délégation de la Chambre consulaire ainsi que des Directeurs techniques de la Direction Générale des Elections (DGE) ; des membres du Conseil Électoral (CE) et du président de la CENA.

Pour Arnauld Akakpo, président de la CCI Bénin, la réforme intervenue sous l’égide du Gouvernement en 2019 a fait apparaître la CENA dans le processus de renouvellement des membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin. « Cette implication de la CENA, il y a cinq (5) ans, a été sans la moindre anicroche permettant à la CCI Bénin de disposer d’une assemblée consulaire de soixante-neuf (69) membres », a indiqué le président de la CCI Bénin.

« La signature de ce protocole d’entente de ce jour, formalise donc la collaboration institutionnelle entre la CCI Bénin et la CENA », a-t-il ajouté. Un partenariat qui permettra « la confection de la liste des électeurs et des candidats dans le cadre de l’élection » des membres constituant l’Assemblée Consulaire, mandature 2025-2030. Le processus de l’élection constitue un enjeu de taille pour la sauvegarde de la réforme, selon Arnauld Akakpo.

Sacca Lafia, président de la CENA, a remercié la CCI Bénin pour la confiance renouvelée. Rappelant la collaboration avec la CCI Bénin, la HAAC et la Chambre des métiers du Bénin dans le cadre des élections, le président de la CENA a fait savoir que son institution a l’ « expertise pour accompagner » dans l’organisation des élections. « Je voudrais (…) vous rassurer que cela se passera bien. Faites-nous totalement confiance et tout le personnel de la CENA est disposé à vous accompagner », a rassuré Sacca Lafia.

Le président de la CENA a souhaité que « la CCI Bénin serve d’exemple à beaucoup d’autres Chambres africaines pour toujours avancer dans le domaine des élections démocratiques ».

